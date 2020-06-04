新冠肺炎衝擊繳不出健保費 健保署推緩繳方案

新冠肺炎疫情衝擊民眾生活，針對暫時繳不出健保費者，衛福部健保署推出緩繳方案，針對曾向勞工單位通報減班休息的投保單位、經主管機關認定受影響的產業（如旅宿業、餐飲業、航空運輸業等）以及與產業相關的被保險人，今年2月至7月的健保費可以申請延後半年內繳納，受理時間至9月底。

衛福部健保署南區業務組科長莊榮霖表示，民眾經濟困難無法繳納健保費，健保署長期以來均有多項協助方案。今年因應新冠肺炎疫情首度推出緩繳方案，自4月起受理至9月底，符合上述條件者可填具「全民健康保險保險費緩繳申請書」，經健保署各分區業務組認定符合條件即可。

不符合條件但仍有繳納困難也沒關係，健保署長期以來還有分期攤繳、健保紓困貸款等方案。分期攤繳方案的對象不限經濟弱勢，依據個人或投保單位欠費情形可分12期至48期不等來作攤繳；健保紓困貸款方案則是針對經濟困難者（如低收入戶、持身障手冊或重大傷病卡、失業逾六個月等）提供無息貸款申請，一年後如有清償能力時，健保署會啟動求償程序。

南區業務組還針對雲嘉南地區民眾推出「愛心專戶」計畫，以善心人士捐助至「愛心專戶」的捐款，幫助雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市的經濟弱勢對象。這項方案依據個案的經濟能力補助二分之一到全額不等。

家住台南市安平區的王小姐配偶罹患憂鬱症、長期無法工作，他們的兒子就讀幼兒園大班，經濟負荷沉重，近期因新冠肺炎疫情衝擊王小姐的工作機會與收入，導致全家健保費越欠越多。好在衛福部健保署南區業務組推出「愛心專戶」計畫，讓王小姐得以渡過眼前難關。

莊榮霖說，一般來說，健保署會將健保欠費累積7500元的案件移送法務部進行行政執行，但針對經濟困難無清償能力對象並不會作催繳與移送。民眾如有欠費協助方案或其他問題，歡迎撥打健保署諮詢專線 0800-030-598，手機請改撥02-4128-678洽詢。