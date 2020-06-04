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防疫生活步調打亂 醫籲家屬關注思覺失調症者身心狀態
新冠肺炎疫情在台灣雖較趨緩，但仍處在防疫期間，進出醫院仍有限制；而對思覺失調症病友來說，因放無薪假，無法規律上下班，焦慮而作息打亂等，導致晚上失眠，甚至遺忘吃藥。醫師提醒，家屬應特別注意病友身心狀態，避免復發使病情惡化，加重腦損傷的風險，增加治療困難。
20多歲的小明（化名），因新冠疫情的關係暫時不用上班，而家人無意間的碎念，讓他煩躁、焦慮外，更出現漏藥、睡眠品質不佳等狀況，幻聽症狀家中，導致惡性循環。
三總精神醫學部部主任兼基隆分院院長葉啟斌表示，疫情對思覺失調症病友來說，影響最大的是生活步調被打亂。尤其若中斷用藥或不穩定接受治療，復發率會是穩定治療者的5倍，更可能導致腦部不可逆的損傷惡化。
而病友協會也觀察到，有病友因為疫情關係放無薪假而缺乏生活重心，思緒、作息被打亂，反提高妄想、幻聽等症狀復發機率。建議家屬可從旁協助建立居家規律生活，討論生活的重心與目標，增加穩定治療的動機，並鼓勵病友以線上互動維持社交能力。
葉啟斌說，思覺失調症病友，穩定用藥很重要。現行治療方式除每日服用的口服藥之外，也有長效針劑可施打，來幫助維持體內藥物濃度。但由於藥物濃度需要每日補充，如果漏藥，就會增加復發等疾病惡化的風險，故病友別因擔憂疫情而停藥或減少回診。
進入後疫情時代，葉啟斌說，家屬應特別注意病友的身心狀態，觀察是否有焦慮、不安等症狀，也需注意其用藥情形，避免疾病復發，並視情況就醫，或尋求心理師或其他專業資源。
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