快訊

政院拍版！7年砸百億吸三大核心科技廠來台 亞馬遜、Google在爭取之列

疑孫殺祖母！日本兵庫發生十字弓殺人事件 釀2死2傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫生活步調打亂 醫籲家屬關注思覺失調症者身心狀態

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導

新冠肺炎疫情在台灣雖較趨緩，但仍處在防疫期間，進出醫院仍有限制；而對思覺失調症病友來說，因放無薪假，無法規律上下班，焦慮而作息打亂等，導致晚上失眠，甚至遺忘吃藥。醫師提醒，家屬應特別注意病友身心狀態，避免復發使病情惡化，加重腦損傷的風險，增加治療困難。

20多歲的小明（化名），因新冠疫情的關係暫時不用上班，而家人無意間的碎念，讓他煩躁、焦慮外，更出現漏藥、睡眠品質不佳等狀況，幻聽症狀家中，導致惡性循環。

三總精神醫學部部主任兼基隆分院院長葉啟斌表示，疫情對思覺失調症病友來說，影響最大的是生活步調被打亂。尤其若中斷用藥或不穩定接受治療，復發率會是穩定治療者的5倍，更可能導致腦部不可逆的損傷惡化。

而病友協會也觀察到，有病友因為疫情關係放無薪假而缺乏生活重心，思緒、作息被打亂，反提高妄想、幻聽等症狀復發機率。建議家屬可從旁協助建立居家規律生活，討論生活的重心與目標，增加穩定治療的動機，並鼓勵病友以線上互動維持社交能力。

葉啟斌說，思覺失調症病友，穩定用藥很重要。現行治療方式除每日服用的口服藥之外，也有長效針劑可施打，來幫助維持體內藥物濃度。但由於藥物濃度需要每日補充，如果漏藥，就會增加復發等疾病惡化的風險，故病友別因擔憂疫情而停藥或減少回診。

進入後疫情時代，葉啟斌說，家屬應特別注意病友的身心狀態，觀察是否有焦慮、不安等症狀，也需注意其用藥情形，避免疾病復發，並視情況就醫，或尋求心理師或其他專業資源。

疫情 思覺失調症 新冠肺炎

延伸閱讀

施振榮、張鴻仁發起成立「數位防疫產業大聯盟」

研究：羥氯奎寧防疫效果和安慰劑差不多

施振榮呼籲組防疫國家隊 發起成立數位防疫產業大聯盟

盼提升太平洋各國防疫能量 外交部辦防疫援助線上對話

相關新聞

新冠肺炎衝擊繳不出健保費 健保署推緩繳方案

新冠肺炎疫情衝擊民眾生活，針對暫時繳不出健保費者，衛福部健保署推出緩繳方案，針對曾向勞工單位通報減班休息的投保單位、經主...

帶毛孩住清境被收押金清潔費 她怒退訂豪雨天殺回台北

Agoda客服表示：「因為旅館說他們的網站『沒有即時更新』帶寵物要收清潔費與押金，所以願意全額退款」。當天原PO夫婦與3隻狗在退房後又開回台北，結束這次短暫的旅行。

7縣市恐飆逾36度高溫 氣象局提醒紫外線也超強

中央氣象局發布高溫資訊，今天天氣晴朗炎熱，白天花蓮縣、台東縣縱谷，台北市、新北市盆地，苗栗縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷...

3.5萬人繳回駕照 首批高齡換照大限將至

過去台灣的駕照是終生有效，但隨人口老化，長者生理退化成為交通安全的隱憂。交通部推動高齡駕駛換照至今近三年，逾17.7萬的...

6月21日日環食 鄭明典指這些地方可見

6月21日將發生日環食，中央氣象局代理局長鄭明典在臉書表示，本次的環食帶將橫跨台灣本島，自西而東通過金門、澎湖北側、雲林...

國內線機票要變便宜了！ 民航局：6月底生效

國內線機票要變便宜了。交通部民航局說，由於國際油價走跌，6月已達調降門檻，航空公司已提報新的票價，目前審查中，6月30日...

日本人來台觀光覺得落後又髒亂？台灣導遊有話要說

日前有YouTuber到西門町訪問日本遊客對台灣的印象，不少人表示來之前覺得台灣很髒亂、夜市可怕等等，實際來了之後很滿意。卻有網友稱日本友人來台後反而對台灣印象變差，也讓台灣導遊跳出來平反。 一

照服員辛苦了！大享食育協會捐1200片「未來肉」加菜

疫情逐步趨緩，國內醫護人員不敢輕忽，長照機構照服員仍在背後默默付出，聯合報上月發起關懷活動，近來大享食育協會響應，特別捐...

囤房問題有限？民間團體踢爆內政部發布數據失真

本文將針對內政部新聞稿「囤房問題有限」之推論——四宅以上多屋者手中的空屋僅占所有空屋的7%——進行事實檢核與討論。

防疫生活步調打亂 醫籲家屬關注思覺失調症者身心狀態

新冠肺炎疫情在台灣雖較趨緩，但仍處在防疫期間，進出醫院仍有限制；而對思覺失調症病友來說，因放無薪假，無法規律上下班，焦慮...

國台圖製作觸摸式地圖　讓視障者可獨立出門借書

為提供視障者便利，國立台灣圖書館製作觸摸式地圖，讓視障者透過地圖可獨立自行出門，國台圖表示，這是首次製作「戶外道路路線」...

癌症時鐘不斷快轉 營養師提醒多吃蔬果少吃加工品

癌症威脅國人健康。國民健康署日前公布最新癌症登記報告，與前一年相較，2017年癌症時鐘快轉16秒，每4分42秒就有一人罹...

熱門新聞

這次有軍綠、薰衣紫色！PChome 24h購物中衛口罩第二波6月5日下午開賣

限量2萬盒、每人限購2盒！康是美開放預購盒裝醫療口罩

3.5萬人繳回駕照 首批高齡換照大限將至

康是美今起開放盒裝醫療口罩預購 中衛口罩5日到店

國旅補助七月上路 林佳龍拍板：不分平日、假日都可用

新莊人準備玩！3.1萬坪新北最大「宏匯廣場」7月31日試營運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。