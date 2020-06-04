國台圖製作觸摸式地圖　讓視障者可獨立出門借書

為提供視障者便利，國立台灣圖書館製作觸摸式地圖，讓視障者透過地圖可獨立自行出門，國台圖表示，這是首次製作「戶外道路路線」觸摸式地圖，分別設置在捷運永安市場站與國臺圖視障資料中心服務櫃臺，讓視障者透過地圖就可自行前往目的地。

負責設計地圖的館員黃建棠表示，這是國內圖書館首次製作以「戶外道路路線」為主題的觸摸式地圖，為求服務能貼近視障者使用需求及習慣，除事前邀請專業定向師及視障朋友實地進行路線勘察，地圖設計過程中更邀請逾10位視障朋友進行使用測試，並依據多數人的共同意見進行多次圖面修改及打樣試做與重測，從草圖製作到設計完稿總計10個月才完成。

國台圖表示，若視障者沒有學習過點字也不用擔心，此次特別委託定向師配合建議路線，撰寫定向引導文案及地圖使用說明，由有聲書錄音志工錄製為MP3，放置在視障電子資源整合查詢系統（viis.ntl.edu.tw/qa/cp/14），可供不會摸讀點字的視障者使用觸摸式地圖時搭配應用。