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國台圖製作觸摸式地圖 讓視障者可獨立出門借書
為提供視障者便利，國立台灣圖書館製作觸摸式地圖，讓視障者透過地圖可獨立自行出門，國台圖表示，這是首次製作「戶外道路路線」觸摸式地圖，分別設置在捷運永安市場站與國臺圖視障資料中心服務櫃臺，讓視障者透過地圖就可自行前往目的地。
負責設計地圖的館員黃建棠表示，這是國內圖書館首次製作以「戶外道路路線」為主題的觸摸式地圖，為求服務能貼近視障者使用需求及習慣，除事前邀請專業定向師及視障朋友實地進行路線勘察，地圖設計過程中更邀請逾10位視障朋友進行使用測試，並依據多數人的共同意見進行多次圖面修改及打樣試做與重測，從草圖製作到設計完稿總計10個月才完成。
國台圖表示，若視障者沒有學習過點字也不用擔心，此次特別委託定向師配合建議路線，撰寫定向引導文案及地圖使用說明，由有聲書錄音志工錄製為MP3，放置在視障電子資源整合查詢系統（viis.ntl.edu.tw/qa/cp/14），可供不會摸讀點字的視障者使用觸摸式地圖時搭配應用。
曾經接受定向訓練的視障者陳娥驥表示，第一次體驗觸摸式地圖很興奮，「有了觸摸式地圖，以後到圖書館就不用麻煩別人協助引路」，原本很擔心獨自一人要如何出門，出發前一天聽了定向引導錄音，隔天早上在捷運站摸了地圖，路線概況已經記憶在自己腦海，真的成功走到圖書館，能獨立自主到達想去的地方，也希望這樣的服務可讓更多人知道。
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