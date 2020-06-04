國內線機票要變便宜了！ 民航局：6月底生效

國內線機票要變便宜了。交通部民航局說，由於國際油價走跌，6月已達調降門檻，航空公司已提報新的票價，目前審查中，6月30日生效。各航線各航空公司調降幅度3%到8%不等，平均調幅為4.8%。這也是2015年後首次調降。

民航局說，因為燃油費會浮動，每個月都會觀察近三個月燃油費狀況，判斷是否要調整。

根據觀察，5月三個月內國內線航空燃油的平均價格為每公升11.3元，到了6月的三個月平均值則為9.01元。民航局說調降的門檻是10.72元，因為已低於門檻，所以航空公司必須呈報調降，目前國內線航空公司有立榮、華信跟德安航空。

民航局說，目前新的國內線票價正在審查中，6月底生效。

國內線航空票價上限由民航局管控，2014年開始實施浮動票價公式，反應國際油價變因，航空公司可在上限範圍內自訂票價。以中油每個月初公告國內航空燃油價格為依據，設定連續三個月平均門檻，目前三道門檻分別是每公升21.74元、16.23元及10.72元。

民航局說，除了這次達10.72元因而調降，上一次就是2015年10月，當時國內航空燃價格油連續三個月平均低於每公升16.23元門檻。

至於國際線航空燃油附加費，上月因國際原油價格大跌，民航局核定國際線燃油附加費短程航線從5美元調降到0元，長程航線則從13美元調降為0元，上月10日正式生效，是台灣實施航空燃油附加費實施16年來，首度歸零情況發生。

民航局說，6月國際線航空燃油附加費依然為零。