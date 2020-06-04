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癌症時鐘不斷快轉 營養師提醒多吃蔬果少吃加工品

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
國民健康署日前公布最新癌症登記報告，與前一年相較，2017年癌症時鐘快轉16秒，每4分42秒就有一人罹癌。示意圖，非新聞當事人。記者潘俊宏／攝影
國民健康署日前公布最新癌症登記報告，與前一年相較，2017年癌症時鐘快轉16秒，每4分42秒就有一人罹癌。示意圖，非新聞當事人。記者潘俊宏／攝影

癌症威脅國人健康。國民健康署日前公布最新癌症登記報告，與前一年相較，2017年癌症時鐘快轉16秒，每4分42秒就有一人罹癌，且新發癌症人數達11萬1684人，較2016年增加5852人，雙雙創下紀錄。

面對癌症時鐘不斷快轉，想要防癌、抗癌，癌症關懷基金會營養師葉嘉豐表示，民眾應從平常養成飲食好習慣，建議可多吃蔬果、少吃加工品，提早做好防癌準備。 

據國健署公布2017年國內前十大癌症罹患人數排名，第一名仍是大腸癌，已蟬聯12年榜首，後九名依序為肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌及食道癌。 

葉嘉豐說，十大癌症發生率經年齡標準化後，整體發生率為每10萬人有305.4人罹癌，和前一年相比增加8.7人；其中，女性乳癌及大腸癌兩大癌症發生人數及發生率增加最多；但據國健署分析資料顯示，新增罹癌人數多為早期（0期或1期），可見民眾近年健康意識抬頭，願接受癌症篩檢意願提高。 

葉嘉豐說，對於適齡民眾，國健署有補助大腸癌等四癌篩檢外，他也提醒，想預防癌症或是正在對抗癌症的人，良好的飲食習慣絕不可少。建議攝取豐富蔬果、增加全穀類攝取，提高纖維量、並少吃加工肉品與避免精緻糖食物。

蔬果部分，他建議民眾每天至少攝取5至7種顏色蔬果，補充各式各樣的植化素，如葡萄皮有花青素，有助於增強抵抗力、抗發炎能力，降低罹癌風險。而在米飯選擇上，可以高纖維的全穀類取代精緻澱粉，如糙米、紫米等，不僅纖維夠，還能補充其他維生素及礦物質，維持身體所需營養。

而在少吃加工食品上，葉嘉豐說培根、香腸、火腿、熱狗等加工肉品，在製作過程中會添加亞硝酸鹽，會增加罹癌風險，且加工肉品的飽和脂肪含量也較高。另外，糖果、麵包、手搖飲都添加不少精緻糖，長期攝取會導致肥胖、身體發炎反應，增加三高、癌症等疾病風險。故應減少攝取外，平時應多補充水分，或以自打蔬果汁等方式來取代飲料，兼顧營養攝取。

癌症 罹癌 大腸癌

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