去年3.5萬人一年就醫逾90次 年花費近32億元

全民健保財務赤字隱憂，一部分可能與不必要的醫療浪費有關。衛福部健保署統計，國人年平均就醫15次，但去年高達3.5萬人就醫次數超過90次，其中四成的就醫次數分布於家醫科、內科與耳鼻喉科。對照國內今年首季因疫情就醫人次銳減500萬人次，顯示過去民眾可能有些不必要的就醫情形。

健保數據顯示，2017年高診次患者（年就醫逾90次）的人數有4.5萬人、花費健保約40.5億元，後續兩年下降，2018年與2019年的高診次患者人數分別為3.4萬人與3.5萬人，花費健保約30至31億元。其中已排除持重大傷病卡、精神科確診者以及年逾80歲的患者。

去年度的高診次患者就醫科別前三名為家醫科、內科與耳鼻喉科，家醫科的高診次患者就診數為76萬次、內科為46萬次、耳鼻喉科為34萬次，占總就醫人次378萬次的41.3%。高診次患者中的女性占56%，各年齡層都有，其中65歲至69歲者占18.17%為最高。

其中一名43歲女性年就診466次，足跡遍布各級醫療院所，201次赴醫學中心、160次赴區域醫院、93次赴地區醫院、12次赴診所，共花費健保約47.6萬元。有一名36歲女性與一名32歲男性年就醫分別有413次與412次，這三人的年度就醫次數居於全國前三。

衛福部健保署醫務管理組組長李純馥表示，每個高診次患者的就醫原因不盡相同，許多人因著頭痛、鼻炎、呼吸道症狀等問題就醫，也有人可能有身心狀況但未被確診，因著伴隨而來的其他不適而到身心科以外的科別就醫。

針對高診次的就醫個案，衛福部會以郵寄關懷函、電訪、親訪或結合其他資源共同輔導執行指定就醫。2013年至2019年間，就診次數最高個案就醫次數、醫療費用及就醫次數分別下滑19.6%、10.4%、23.5%。

今年度受新冠肺炎疫情衝擊，一到三月的西醫、牙醫與中醫門診就診人次比去年同期少533.4萬人次；今年4月則比去年同期少516萬人次。李純馥說，這個現象的原因複雜，部分顯示過去民眾可能有些不必要的就醫情形，但也可能有需要就醫卻因疫情不敢就醫的民眾。提醒國人善用有限的健保資源，但該看醫生時仍應回診就醫。