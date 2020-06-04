3.5萬人繳回駕照 首批高齡換照大限將至

過去台灣的駕照是終生有效，但隨人口老化，長者生理退化成為交通安全的隱憂。交通部推動高齡駕駛換照至今近三年，逾17.7萬的人來辦理，由於須通過體檢及認知測驗，才能換短效駕照，當中約兩成繳回駕照。比鼓勵自發性繳回時期的8%，明顯有成。

2014年至2016年交通部公路總局曾鼓勵70歲以上長者主動繳回汽機車駕照，不過效果不顯著。以當年有13萬70歲以上高齡駕駛的桃園市為例，一年不到200人繳回。然而過去四年，65歲以上駕駛車禍死亡人數增加近一成、受傷更多了三成二。

交通部要求2017年7月1日以後才屆滿75歲的長者必須受檢，更換只有三年的短期駕照；或是已滿75歲，發生特定違規或被吊扣駕照的人，也要通過測試換照。

開辦的時候給予三年的彈性，公路總局說，2017年7月1日過75歲生日的駕駛人約5800人，近八成來換照或繳回，推測剩下兩成的人認為自己不會再騎開車，直接放棄駕照的可能性高。

首批應換照的人如果7月1日前沒來受測更新，駕照將在6月30日逾期。公總表示，駕照逾期後，騎開車被攔查到或違規肇事須三個月內來換照，不然要罰1800元至3600元。仍不來換，就要繳回駕照，不然也會被註銷。

公總說，至今年5月為止，基層人員努力宣導通知了25.2萬滿75歲的長者來換照，約七成的人配合，其中有3.5萬人因為未通過測試、自願不開車或失能、死亡等，繳回駕照。

按現行規定，現已經超過78歲的人不必接受檢測更換駕照，公總表示，如果有這樣年齡層的長者不確定自己適不適合開車，主動想來受檢換照，監理所站會接受，但從此只能擁有三年效期的駕照。至於還沒滿75歲的人，就會請他們屆齡再來。