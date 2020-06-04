「蔡總統別成為藻礁殺手」 環團籲三接遷址辦聽證會

中油觀塘三接開發案恐破壞千年珍貴藻礁，引發環團長期強烈抗爭。明天是世界環境日，蔡英文總統今天上午將在官邸接見全國NGOs環境會議代表。搶救大潭藻礁行動聯盟等環團在會面前，在凱達格蘭大道旁舉辦記者會，呼籲蔡總統盡速宣布三接遷址，並履行承諾辦聽證會，別成為藻礁殺手。

觀塘第三座天然氣接收站雖已縮小開發面積，但仍有傷害藻礁疑慮，蔡總統2018年4月15日接見環團代表時，曾表示「如果第三接收站在縮小之後，對藻礁造成非常嚴重（傷害）的時候，我覺得我們也不會貿然做這樣的選項。」針對環團當場要求開聽證會，蔡總統也說「會研究，但不能馬上答應，等應該走的程序及專家交換意見以後，再來做下一步的動作，不排除這樣的可能性。」

環團說，不過大潭藻礁聽證會遲遲沒有啟動跡象，正在施工中的三接工作船，4月也破壞0.5公頃藻礁、研判刮除30至40公分。台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，今天是六四事件發生第31年，台灣對民主國家的民選總統有不同期待，藻礁永存是蔡總統的承諾，期待能夠實現。

蔡雅瀅表示，將三接遷離海象條件惡劣的大潭，對台灣的能源安全也是好事，況且台灣長期面臨中國武力威脅，大型軍艦難以接近的大潭藻礁是天然海防，希望蔡總統盡早宣布三接遷址，開創生態保育、能源轉型及國家安全的多贏局面。

政治大學地政學系教授徐世榮表示，二次大戰後台灣成為以發展為導向的國家，政府施政都以開發、經濟成長為標的，土地被視為生產及賺錢工具及交易商品。台灣必須肯認這塊土地的多元價值，尤其土地是重要環境生態資源，期待蔡總統把握重要契機，保護桃園藻礁保護下來。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，蔡總統第二任期已經正式開始，在沒有連任壓力下，正是實現環境正義最好時機，過去不管台灣白海豚、柴山多杯孔珊瑚，在面臨開發時，開發單位提供的生態資料與公民科學家自發調查的資料，在針對一樣的科學事實，往往會發生南轅北轍的結論，凸顯基礎環境欠缺完整調查與研究。