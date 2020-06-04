7縣市恐飆逾36度高溫 氣象局提醒紫外線也超強

中央氣象局發布高溫資訊，今天天氣晴朗炎熱，白天花蓮縣、台東縣縱谷，台北市、新北市盆地，苗栗縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，可能有36度以上高溫。

昨天各地天氣晴朗，紫外線指數偏高，各地高溫已到33度以上，在花東縱谷有36度高溫以上出現。氣象局說，今天天氣與昨天類似，太平洋高壓持續增強，環境偏西南風，各地大多為晴時多雲的天氣，午後山區仍有零星熱對流發展的機率，但影響範圍較小。

氣象局說，氣溫方面，白天高溫普遍在33度以上，其中大台北地區、南部地區及花東縱谷會更加炎熱，高溫可達34至36度，台東由於背風沉降效應，有焚風發生的機率，請注意。由於雲量偏少，中午前後紫外線指數容易達到過量甚至危險級，外出活動請注意防曬並多補充水分。