帶毛孩住清境被收押金清潔費 她怒退訂豪雨天殺回台北

一名女網友在「爆料公社」PO文抱怨，上(5)月入住南投清境民宿時發生了相當不愉快的事，由於帶著3隻狗一同前往南投度假，在訂房時附註「我們有一隻迷你雪納瑞，一隻柴犬，一隻黃金獵犬，兩位成人，需要一個車位。」未料在付了房費之外，民宿要求需再收取寵物的押金和清潔費，讓她大為光火秒退訂房。

原PO表示，自己也是受到疫情影響無法出國的民眾，改訂了南投清境的民宿，由於與老公帶著3隻狗一起度假，為了不為難民宿，訂了兩晚的4人房(該民宿規定，4人房可容納4名大人及1名孩童)，並於附註區清楚寫明3隻狗的種類，原PO說，因為在付款後也沒收到民宿來電詢問，以為民宿同意讓2人3狗入住4人房的房型，便如期出發了。

原PO當天遇到豪大雨仍決定上山度假，由於雨勢過大，便一路從台北直往南投清境，連續開了6至7小時的車，總算抵達該民宿地點，未料狗在久坐之後「全部往室內衝不想被雨淋濕」，「我們手忙腳亂又全身濕透的情況下，終於抓住了三隻毛孩，這點我承認我們錯了，但因為情況特殊，才來不及制止毛孩在沒牽繩的情況下在旅館一樓亂竄！」

一陣慌亂後，民宿櫃檯的服務員辦理CHECK IN時竟「默默拿出一張A4大的紙，上面密密麻麻，並開始說明一隻狗的清潔費是300元再加上一隻要押金一千元！」原PO認為，民宿在訂房時並未說明需收取寵物的押金及清潔費，在當天詢問是否會如期抵達時，「還騙我們雨只是一陣一陣的！」之後櫃檯服務員不耐煩地說：「我們通常也是不讓這麼多寵物入住的」，讓原PO感到不可思議，覺得明明寫了備註卻沒被看到，後來原PO拿出手機的訂房證據，櫃檯才轉而沈默，但仍堅持需收取額外的寵物清潔費跟押金。

原PO覺得民宿不合理，生氣表示要退房，櫃檯服務員竟立刻回：「那你現在打給Agoda 退房呀！」在與Agoda當場通話後，Agoda客服表示：「因為旅館說他們的網站『沒有即時更新』帶寵物要收清潔費與押金，所以願意全額退款」。當天原PO夫婦與3隻狗在退房後又開回台北，結束這次短暫的旅行。

由於該民宿在Agoda上評分有7.6，讓網友感嘆，Agoda上的評分似乎只能參考，還是查Google比較實在，有網友表示，通常Agoda的評分在8分以上才能自算是好旅館；如果入住之前有疑慮，應該先打電話與訂房組溝通才不會產生認知上的問題，對此，原PO也回答：「店家在忙是沒空接電話的，所以都會半夜回信。」還有網友歪樓討論起清境的房價，「怎麼變那麼貴？」