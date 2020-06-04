日本人來台觀光覺得落後又髒亂？台灣導遊有話要說

日前有YouTuber到西門町訪問日本遊客對台灣的印象，不少人表示來之前覺得台灣很髒亂、夜市可怕等等，實際來了之後很滿意。卻有網友稱日本友人來台後反而對台灣印象變差，也讓台灣導遊跳出來平反。

一名網友在PTT發文指出，日本朋友覺得台灣很落後，來過台灣一次印象非常差。有一次去南部吃滷肉飯，看到地上蟑螂亂爬；逛夜市也覺得噁心，老闆拿食物跟找錢用同隻手、大聲叫賣噴口水等等，街道上機車比汽車多，感覺容易被撞。日本朋友說以前看YouTuber介紹台灣讓他很感興趣，沒想到來了大失所望，這名網友表示聽完覺得很羞恥。

一名自稱因疫情已失業三個月的日語導遊回文平反，他說雖然導遊考試不算難，即使考到執照也不見得就是優秀導遊，但他覺得考試還是必要的，至少別讓這麼多外行人亂帶團，使外國旅客覺得台灣糟糕。

關於日本人覺得台灣用餐髒亂的部分，他批評有些導遊偏要帶注重衛生的日本人去破舊又髒亂的店吃飯，就像日本人覺得八角臭，就偏要帶他們去吃加八角的牛肉麵，讓他們誤以為台灣牛肉麵噁心。他認為優秀的導遊知道日本人追求和注重什麼，帶團不是只推薦在地人覺得好的東西。

再來談到機車，他會先跟遊客打預防針，台灣的交通要注意什麼部分，若事先宣導過，大部分日本觀光客也覺得還好；接著進一步跟他們解釋台灣機車為何盛行，即使不認同也是可以理解。

這名導遊表示同意台灣確實有很多需要改善的地方，從事旅遊業，甚至比一般人更去注意這些點，但不理解某些人總是喜歡放大台灣的缺點，拿台灣最糟的地方去跟別人比。