快訊

中國審查變身人權覺醒？美國反警暴動中「抖音政治崛起」

3倍券禁電商又轉彎！認統編改認平台 三類白名單外一律排除

日本人來台觀光覺得落後又髒亂？台灣導遊有話要說

聯合新聞網 / 綜合報導
夜市是外國觀光客來台的熱門景點之一。記者楊濡嘉／攝影
夜市是外國觀光客來台的熱門景點之一。記者楊濡嘉／攝影

日前有YouTuber到西門町訪問日本遊客對台灣的印象，不少人表示來之前覺得台灣很髒亂、夜市可怕等等，實際來了之後很滿意。卻有網友稱日本友人來台後反而對台灣印象變差，也讓台灣導遊跳出來平反。

一名網友在PTT發文指出，日本朋友覺得台灣很落後，來過台灣一次印象非常差。有一次去南部吃滷肉飯，看到地上蟑螂亂爬；逛夜市也覺得噁心，老闆拿食物跟找錢用同隻手、大聲叫賣噴口水等等，街道上機車比汽車多，感覺容易被撞。日本朋友說以前看YouTuber介紹台灣讓他很感興趣，沒想到來了大失所望，這名網友表示聽完覺得很羞恥。

一名自稱因疫情已失業三個月的日語導遊回文平反，他說雖然導遊考試不算難，即使考到執照也不見得就是優秀導遊，但他覺得考試還是必要的，至少別讓這麼多外行人亂帶團，使外國旅客覺得台灣糟糕。

關於日本人覺得台灣用餐髒亂的部分，他批評有些導遊偏要帶注重衛生的日本人去破舊又髒亂的店吃飯，就像日本人覺得八角臭，就偏要帶他們去吃加八角的牛肉麵，讓他們誤以為台灣牛肉麵噁心。他認為優秀的導遊知道日本人追求和注重什麼，帶團不是只推薦在地人覺得好的東西。

再來談到機車，他會先跟遊客打預防針，台灣的交通要注意什麼部分，若事先宣導過，大部分日本觀光客也覺得還好；接著進一步跟他們解釋台灣機車為何盛行，即使不認同也是可以理解。

這名導遊表示同意台灣確實有很多需要改善的地方，從事旅遊業，甚至比一般人更去注意這些點，但不理解某些人總是喜歡放大台灣的缺點，拿台灣最糟的地方去跟別人比。

日本 導遊 夜市 YouTuber

延伸閱讀

他問日本遊客來台前印象 異口同聲「又髒又臭」？

日本、紐澳首波解封未納台灣，「台灣人太愛造訪」可能也是原因？

他不解為何日本人覺得台灣超商很臭？ 網友曝這兩樣是原因

疫情結束想去日本玩？ 日人提醒：可能不會有美好的旅遊體驗

相關新聞

帶毛孩住清境被收押金清潔費 她怒退訂豪雨天殺回台北

Agoda客服表示：「因為旅館說他們的網站『沒有即時更新』帶寵物要收清潔費與押金，所以願意全額退款」。當天原PO夫婦與3隻狗在退房後又開回台北，結束這次短暫的旅行。

6月21日日環食 鄭明典指這些地方可見

6月21日將發生日環食，中央氣象局代理局長鄭明典在臉書表示，本次的環食帶將橫跨台灣本島，自西而東通過金門、澎湖北側、雲林...

今明晴朗炎熱 吳德榮：周六午後降雨增多

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天台灣都在暖氣團內，天氣晴朗、炎熱如夏；各...

梅雨季結束？ 彭啟明：7月5日後較有機會適合颱風發展

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今明兩天持續吹著偏乾燥的西南風，各地炎熱高溫，花蓮台東有些下沉增溫...

連4天空品好 周六罷韓投票天氣晴朗偶有驟雨

近日梅雨鋒面遠離台灣，天氣穩定，卻也是高溫難耐。即日起至7日，空氣將是全區域、全天良好等級，尤其靠近沿海平地，因海風吹拂...

日本人來台觀光覺得落後又髒亂？台灣導遊有話要說

日前有YouTuber到西門町訪問日本遊客對台灣的印象，不少人表示來之前覺得台灣很髒亂、夜市可怕等等，實際來了之後很滿意。卻有網友稱日本友人來台後反而對台灣印象變差，也讓台灣導遊跳出來平反。 一

最強業配王前進信義區 陳時中7日將登上台北101觀景台

過去幾個月因新冠肺炎疫情影響，使得原本人潮熙來攘往的台北信義區街頭頓時也變得冷冷清清，近來隨著疫情趨緩，信義區各大百貨公...

海巡形象宣傳片 官兵戴塑膠工地帽戒護民眾笑

海巡署首艘4000噸級嘉義艦前天下水，蔡英文總統出席主持，現場海巡也播放形象宣傳影片，不過，眼尖民眾發現一個片段畫面裡頭...

幾乎無雲、背風渦旋 鄭明典：今天就會是熱

「今天就會是熱」。中央氣象局代理局長鄭明典在臉書表示，今天幾乎無雲的台灣，背風渦旋通常也帶有一些焚風特徵，這些條件都表...

柴油車檢測延宕三年 環署、新北被糾正

監察委員仉桂美昨表示，經調查，環保署與交通部因未達共識，導致全國八十四萬餘輛柴油車三年來未依規定接受檢測，而新北市府延宕...

事故逐年升…電動自行車限齡納保 立委促修法

電動自行車事故頻傳，國民黨立委蔣萬安與靖娟兒童安全文教基金會昨舉辦記者會指出，全國逾四十九萬輛電動自行車，死傷事故逐年攀...

宅在家避疫卻發胖 靠飲食、運動改善

新冠肺炎疫情影響，不少人宅在家追劇、打遊戲，不但因無聊愈吃愈多，甚至也停止原先規律的運動習慣，讓體重不知不覺中增加。衛生...

熱門新聞

蝦皮加入戰場！今下午後開賣中衛口罩每人限購一盒 呼籲「會持續進貨勿恐慌搶買」

這次有軍綠、薰衣紫色！PChome 24h購物中衛口罩第二波6月5日下午開賣

博客來開賣中衛口罩2分鐘完售！流量突破任天堂Switch紀錄 第二波預計6月8日

萬片中衛口罩「9分鐘完售」！Yahoo購物中心、博客來開賣系統大當機

全聯盒裝口罩9點開賣秒殺 店員：也才進貨3盒

限量2萬盒、每人限購2盒！康是美開放預購盒裝醫療口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。