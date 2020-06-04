6月21日日環食 鄭明典指這些地方可見

6月21日將發生日環食，中央氣象局代理局長鄭明典在臉書表示，本次的環食帶將橫跨台灣本島，自西而東通過金門、澎湖北側、雲林南部、嘉義縣、嘉義市、台南市北側、高雄市北側、花蓮縣南側及台東縣北側，上述各地均可見1至60秒的環食現象；台灣其餘各地均可見到遮掩較大的偏食現象。

氣象局說，沙羅周期編號第137號，全部經過時間自上午11時46分開始，至下午5時34分，歷經5小時又48分鐘。環食帶通過非洲、阿拉伯半島、印度北部、中國南部及台灣。能看見日偏食的地區包括非洲中西部、歐洲東南部及大部份亞洲地區。

今年夏至發生於6月21日5時44分，當天的太陽直射北回歸線，是年度中白晝最長的一天。6月21日之後，太陽直射地球的緯度又逐漸往南。

氣象局說，今年夏至對國人有特別的天文亮點，將發生環食帶通過台灣本島的日環食，是繼2012年5月21日台灣日環食以來再次可見的環食景象，下次我國再見日面呈環狀的環食是在2074年1月27日的馬祖，台灣本島則需至2215年6月28日方於南台灣可見。