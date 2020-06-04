快訊

中國審查變身人權覺醒？美國反警暴動中「抖音政治崛起」

3倍券禁電商又轉彎！認統編改認平台 三類白名單外一律排除

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6月21日日環食 鄭明典指這些地方可見

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
6月21日兩條線之內的地方可以看到日環食，之外看到的就是日偏食，全台灣都看得到。圖／取自鄭明典臉書
6月21日兩條線之內的地方可以看到日環食，之外看到的就是日偏食，全台灣都看得到。圖／取自鄭明典臉書

6月21日將發生日環食，中央氣象局代理局長鄭明典在臉書表示，本次的環食帶將橫跨台灣本島，自西而東通過金門、澎湖北側、雲林南部、嘉義縣、嘉義市、台南市北側、高雄市北側、花蓮縣南側及台東縣北側，上述各地均可見1至60秒的環食現象；台灣其餘各地均可見到遮掩較大的偏食現象。

氣象局說，沙羅周期編號第137號，全部經過時間自上午11時46分開始，至下午5時34分，歷經5小時又48分鐘。環食帶通過非洲、阿拉伯半島、印度北部、中國南部及台灣。能看見日偏食的地區包括非洲中西部、歐洲東南部及大部份亞洲地區。

今年夏至發生於6月21日5時44分，當天的太陽直射北回歸線，是年度中白晝最長的一天。6月21日之後，太陽直射地球的緯度又逐漸往南。

氣象局說，今年夏至對國人有特別的天文亮點，將發生環食帶通過台灣本島的日環食，是繼2012年5月21日台灣日環食以來再次可見的環食景象，下次我國再見日面呈環狀的環食是在2074年1月27日的馬祖，台灣本島則需至2215年6月28日方於南台灣可見。

氣象局 鄭明典

延伸閱讀

幾乎無雲、背風渦旋 鄭明典：今天就會是熱

今年恐提早出梅 「不是好現象」

梅雨季要結束？鄭明典：今年恐提早出梅 颱風季就開始

鋒面遠離 鄭明典：今天踏青好天氣但午後對流免不了

相關新聞

帶毛孩住清境被收押金清潔費 她怒退訂豪雨天殺回台北

Agoda客服表示：「因為旅館說他們的網站『沒有即時更新』帶寵物要收清潔費與押金，所以願意全額退款」。當天原PO夫婦與3隻狗在退房後又開回台北，結束這次短暫的旅行。

6月21日日環食 鄭明典指這些地方可見

6月21日將發生日環食，中央氣象局代理局長鄭明典在臉書表示，本次的環食帶將橫跨台灣本島，自西而東通過金門、澎湖北側、雲林...

今明晴朗炎熱 吳德榮：周六午後降雨增多

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天台灣都在暖氣團內，天氣晴朗、炎熱如夏；各...

梅雨季結束？ 彭啟明：7月5日後較有機會適合颱風發展

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今明兩天持續吹著偏乾燥的西南風，各地炎熱高溫，花蓮台東有些下沉增溫...

連4天空品好 周六罷韓投票天氣晴朗偶有驟雨

近日梅雨鋒面遠離台灣，天氣穩定，卻也是高溫難耐。即日起至7日，空氣將是全區域、全天良好等級，尤其靠近沿海平地，因海風吹拂...

日本人來台觀光覺得落後又髒亂？台灣導遊有話要說

日前有YouTuber到西門町訪問日本遊客對台灣的印象，不少人表示來之前覺得台灣很髒亂、夜市可怕等等，實際來了之後很滿意。卻有網友稱日本友人來台後反而對台灣印象變差，也讓台灣導遊跳出來平反。 一

最強業配王前進信義區 陳時中7日將登上台北101觀景台

過去幾個月因新冠肺炎疫情影響，使得原本人潮熙來攘往的台北信義區街頭頓時也變得冷冷清清，近來隨著疫情趨緩，信義區各大百貨公...

海巡形象宣傳片 官兵戴塑膠工地帽戒護民眾笑

海巡署首艘4000噸級嘉義艦前天下水，蔡英文總統出席主持，現場海巡也播放形象宣傳影片，不過，眼尖民眾發現一個片段畫面裡頭...

幾乎無雲、背風渦旋 鄭明典：今天就會是熱

「今天就會是熱」。中央氣象局代理局長鄭明典在臉書表示，今天幾乎無雲的台灣，背風渦旋通常也帶有一些焚風特徵，這些條件都表...

柴油車檢測延宕三年 環署、新北被糾正

監察委員仉桂美昨表示，經調查，環保署與交通部因未達共識，導致全國八十四萬餘輛柴油車三年來未依規定接受檢測，而新北市府延宕...

事故逐年升…電動自行車限齡納保 立委促修法

電動自行車事故頻傳，國民黨立委蔣萬安與靖娟兒童安全文教基金會昨舉辦記者會指出，全國逾四十九萬輛電動自行車，死傷事故逐年攀...

宅在家避疫卻發胖 靠飲食、運動改善

新冠肺炎疫情影響，不少人宅在家追劇、打遊戲，不但因無聊愈吃愈多，甚至也停止原先規律的運動習慣，讓體重不知不覺中增加。衛生...

熱門新聞

蝦皮加入戰場！今下午後開賣中衛口罩每人限購一盒 呼籲「會持續進貨勿恐慌搶買」

這次有軍綠、薰衣紫色！PChome 24h購物中衛口罩第二波6月5日下午開賣

博客來開賣中衛口罩2分鐘完售！流量突破任天堂Switch紀錄 第二波預計6月8日

萬片中衛口罩「9分鐘完售」！Yahoo購物中心、博客來開賣系統大當機

全聯盒裝口罩9點開賣秒殺 店員：也才進貨3盒

限量2萬盒、每人限購2盒！康是美開放預購盒裝醫療口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。