快訊

美商務部：對33家中國企業機構新經濟制裁 5日生效

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梅雨季結束？ 彭啟明：7月5日後較有機會適合颱風發展

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
今明兩天持續吹著偏乾燥的西南風，各地炎熱高溫。記者楊德宜／攝影
今明兩天持續吹著偏乾燥的西南風，各地炎熱高溫。記者楊德宜／攝影

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今明兩天持續吹著偏乾燥的西南風，各地炎熱高溫，花蓮台東有些下沉增溫，有些地方溫度達36-37度，其他地方高溫也有33-35度，要防曬防中暑，今天仍維持類似的型態。周五到周六水氣會稍微增加，午後雷陣雨發展的機會增高一些，大氣會略不穩定。

他說，目前中國南方從廣西廣東到福建浙江這附近，滯留鋒面盤據，位於不穩定的區域內，周六下半天逐漸往台灣北部海面接近，北部的變化較多，午後陣雨或局部陣雨會轉增多。

周日到下周一、周二就在台灣北部海面盤據，台灣位於鋒面前緣，會稍微不穩定一些，除了午後陣雨也有可能有局部對流雲系接近發展的可能。

彭啟明說，不過，這不是鋒面直接盤據在台灣上空，和前幾周典型的梅雨鋒面在台灣不大相同，但仍要留意可能雷陣雨發展的可能性增加。

下周二三開始，太平洋高壓勢力再度西伸，鋒面也明顯北抬，他說，預期可能就到長江流域附近，明顯的往北移動。

彭啟明說，東亞在5、6、7這幾個月，有很特殊的滯留鋒面態勢，從南往北推進，從現在的各種短中期預測來看，這周末接近的鋒面只是掠過在台灣北部海面，台灣的梅雨季，從上周的鋒面過後，可以很明確說，如果依照典型梅雨鋒面的習慣定義，台灣今年已經出梅，今年梅雨季告一段落。

彭啟明表示，這波鋒面在下周再度北上後，太平洋高壓接手，預期6月中下旬，很有可能會有一段長時間炎熱高溫的天氣，暫時尚未有颱風發展的跡象。

他說，從氣候的指標來看，可能在7月5日後，西太平洋會較有機會適合颱風的發展，不代表颱風會來台灣，或是颱風的強度多少，氣候的預測也會有定時的更新資訊，但這樣的趨勢對於許多活動安排，或是農事，應該都有很重要的參考價值。

彭啟明 梅雨 颱風 天氣動態

延伸閱讀

梅雨鋒面終告一段落 彭啟明：下周轉夏季天氣 上看36度高溫

今天鋒面仍盤據 彭啟明：周五起轉夏季天氣

鋒面周三影響最大！彭啟明：不排除有大雨到局部豪雨

雷雨胞排排站 彭啟明：南部民眾務必留意自身安全

相關新聞

今明晴朗炎熱 吳德榮：周六午後降雨增多

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天台灣都在暖氣團內，天氣晴朗、炎熱如夏；各...

梅雨季結束？ 彭啟明：7月5日後較有機會適合颱風發展

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今明兩天持續吹著偏乾燥的西南風，各地炎熱高溫，花蓮台東有些下沉增溫...

幾乎無雲、背風渦旋 鄭明典：今天就會是熱

「今天就會是熱」。中央氣象局代理局長鄭明典昨在臉書表示，今天幾乎無雲的台灣，背風渦旋通常也帶有一些焚風特徵，這些條件都表...

柴油車檢測延宕三年 環署、新北被糾正

監察委員仉桂美昨表示，經調查，環保署與交通部因未達共識，導致全國八十四萬餘輛柴油車三年來未依規定接受檢測，而新北市府延宕...

事故逐年升…電動自行車限齡納保 立委促修法

電動自行車事故頻傳，國民黨立委蔣萬安與靖娟兒童安全文教基金會昨舉辦記者會指出，全國逾四十九萬輛電動自行車，死傷事故逐年攀...

宅在家避疫卻發胖 靠飲食、運動改善

新冠肺炎疫情影響，不少人宅在家追劇、打遊戲，不但因無聊愈吃愈多，甚至也停止原先規律的運動習慣，讓體重不知不覺中增加。衛生...

醫病天地／1顆粽熱量等同1碗飯 不宜吃太多

每逢端午節都有人因吃粽子過量上醫院，醫師提醒年長者或幼童吃粽子時一定要細嚼慢嚥，另糖尿病患者也不能吃太多，因1顆粽子的熱...

健康橘／揮人巴掌、開黃腔…恐是失智症

嘉義蔡姓老翁日前上午從家中外出散步，到嘉義公園運動後不知如何返家，看到旁邊有計程車、請司機載他回家，但支支吾吾講不出家中...

健康你我他╱外出噴防蚊液 睡覺就掛蚊帳

小時候住在嘉義鄉下，有稻田、芒果樹、橘子園、溪流，夏季最喜歡和鄰居小朋友們在溪邊玩水，田邊抓青蛙、採水果，奇怪的是蚊子特...

國人逾4成有脂肪肝 預防從飲食、運動著手

脂肪肝是肝臟累積過多脂肪導致發炎的現象，根據國泰健檢2019年健檢數值統計顯示，4成6的人身體出現脂肪肝的警訊，其中40...

大林慈濟研究 大腸鏡檢查逾7成不必麻醉

大腸鏡檢查時，不麻醉會疼痛難受嗎？嘉義縣大林慈濟醫院發表研究證實，進行換水大腸鏡檢查的患者有93%可不用麻醉、傳統充氣法...

輕忽骨鬆 小心脊椎壓迫性骨折

現代人活到80、90歲已不稀奇，但常面臨骨質疏鬆症的威脅。特別是「脊椎壓迫性骨折」，在65歲族群中，每四人就會有一位，到...

熱門新聞

蝦皮加入戰場！今下午後開賣中衛口罩每人限購一盒 呼籲「會持續進貨勿恐慌搶買」

萬片中衛口罩「9分鐘完售」！Yahoo購物中心、博客來開賣系統大當機

博客來開賣中衛口罩2分鐘完售！流量突破任天堂Switch紀錄 第二波預計6月8日

這次有軍綠、薰衣紫色！PChome 24h購物中衛口罩第二波6月5日下午開賣

全聯盒裝口罩9點開賣秒殺 店員：也才進貨3盒

限量2萬盒、每人限購2盒！康是美開放預購盒裝醫療口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。