梅雨季結束？ 彭啟明：7月5日後較有機會適合颱風發展

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今明兩天持續吹著偏乾燥的西南風，各地炎熱高溫，花蓮台東有些下沉增溫，有些地方溫度達36-37度，其他地方高溫也有33-35度，要防曬防中暑，今天仍維持類似的型態。周五到周六水氣會稍微增加，午後雷陣雨發展的機會增高一些，大氣會略不穩定。

他說，目前中國南方從廣西廣東到福建浙江這附近，滯留鋒面盤據，位於不穩定的區域內，周六下半天逐漸往台灣北部海面接近，北部的變化較多，午後陣雨或局部陣雨會轉增多。

周日到下周一、周二就在台灣北部海面盤據，台灣位於鋒面前緣，會稍微不穩定一些，除了午後陣雨也有可能有局部對流雲系接近發展的可能。

彭啟明說，不過，這不是鋒面直接盤據在台灣上空，和前幾周典型的梅雨鋒面在台灣不大相同，但仍要留意可能雷陣雨發展的可能性增加。

下周二三開始，太平洋高壓勢力再度西伸，鋒面也明顯北抬，他說，預期可能就到長江流域附近，明顯的往北移動。

彭啟明說，東亞在5、6、7這幾個月，有很特殊的滯留鋒面態勢，從南往北推進，從現在的各種短中期預測來看，這周末接近的鋒面只是掠過在台灣北部海面，台灣的梅雨季，從上周的鋒面過後，可以很明確說，如果依照典型梅雨鋒面的習慣定義，台灣今年已經出梅，今年梅雨季告一段落。

彭啟明表示，這波鋒面在下周再度北上後，太平洋高壓接手，預期6月中下旬，很有可能會有一段長時間炎熱高溫的天氣，暫時尚未有颱風發展的跡象。

他說，從氣候的指標來看，可能在7月5日後，西太平洋會較有機會適合颱風的發展，不代表颱風會來台灣，或是颱風的強度多少，氣候的預測也會有定時的更新資訊，但這樣的趨勢對於許多活動安排，或是農事，應該都有很重要的參考價值。