快訊

經濟數據優於預期 美股連日上揚、道瓊大漲527點

蔡政府才是用「政治因素」考量解封的人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今明晴朗炎熱 吳德榮：周六午後降雨增多

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
今明兩天台灣都在暖氣團內，天氣晴朗、炎熱如夏。記者楊德宜／攝影
今明兩天台灣都在暖氣團內，天氣晴朗、炎熱如夏。記者楊德宜／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天台灣都在暖氣團內，天氣晴朗、炎熱如夏；各地區最高溫將升至36度以上、紫外線強，要注意防曬、防中暑。部分山區午後有零星少量降雨的機率。今天北部23至36度、中部23至36、南部23至36度、東部22至37度。

周六各地多雲時晴、持續偏熱；西南風帶進水氣，與陸風輻合，西南部清晨有局部短暫降雨的機率；午後對流在各地山區發展，部分平地亦有受到影響的機率。

他說，周日、下周一移動性鋒面掠過北部海面，直接南下的機率降低；但台灣仍有受鋒面附近雲系影響的機率，有局部性陣雨或雷雨，因大氣不穩定，仍應注意劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨的發生。由於各國模式模擬皆持續調整中，其影響程度、應繼續觀察。

下周二、周三鋒面東移，脫離台灣附近，各地恢復晴朗炎熱，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

紫外線 吳德榮

延伸閱讀

今高溫上看36度以上 吳德榮：未來三天將炎熱如夏

今達36度！花蓮高溫特報 吳德榮：下周一梅雨鋒面抵達

滯留鋒北退 吳德榮：未來一周熱如炎夏

長達11天滯留鋒近尾聲 吳德榮：今天仍防劇烈天氣

相關新聞

事故逐年升…電動自行車限齡納保 立委促修法

電動自行車事故頻傳，國民黨立委蔣萬安與靖娟兒童安全文教基金會昨舉辦記者會指出，全國逾四十九萬輛電動自行車，死傷事故逐年攀...

今明晴朗炎熱 吳德榮：周六午後降雨增多

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天台灣都在暖氣團內，天氣晴朗、炎熱如夏；各...

國人逾4成有脂肪肝 預防從飲食、運動著手

脂肪肝是肝臟累積過多脂肪導致發炎的現象，根據國泰健檢2019年健檢數值統計顯示，4成6的人身體出現脂肪肝的警訊，其中40...

健康主題館／有社交障礙 三階段幫助自己

台灣新冠肺炎疫情52天本土零確診，中央流行疫情指揮中心宣布從6月7日起，鬆綁生活防疫措施。國人大多歡欣鼓舞迎接解封，但有...

柴油車檢測延宕三年 環署、新北被糾正

監察委員仉桂美昨表示，經調查，環保署與交通部因未達共識，導致全國八十四萬餘輛柴油車三年來未依規定接受檢測，而新北市府延宕...

宅在家避疫卻發胖 靠飲食、運動改善

新冠肺炎疫情影響，不少人宅在家追劇、打遊戲，不但因無聊愈吃愈多，甚至也停止原先規律的運動習慣，讓體重不知不覺中增加。衛生...

醫病天地／1顆粽熱量等同1碗飯 不宜吃太多

每逢端午節都有人因吃粽子過量上醫院，醫師提醒年長者或幼童吃粽子時一定要細嚼慢嚥，另糖尿病患者也不能吃太多，因1顆粽子的熱...

健康橘／揮人巴掌、開黃腔…恐是失智症

嘉義蔡姓老翁日前上午從家中外出散步，到嘉義公園運動後不知如何返家，看到旁邊有計程車、請司機載他回家，但支支吾吾講不出家中...

健康你我他╱外出噴防蚊液 睡覺就掛蚊帳

小時候住在嘉義鄉下，有稻田、芒果樹、橘子園、溪流，夏季最喜歡和鄰居小朋友們在溪邊玩水，田邊抓青蛙、採水果，奇怪的是蚊子特...

大林慈濟研究 大腸鏡檢查逾7成不必麻醉

大腸鏡檢查時，不麻醉會疼痛難受嗎？嘉義縣大林慈濟醫院發表研究證實，進行換水大腸鏡檢查的患者有93%可不用麻醉、傳統充氣法...

輕忽骨鬆 小心脊椎壓迫性骨折

現代人活到80、90歲已不稀奇，但常面臨骨質疏鬆症的威脅。特別是「脊椎壓迫性骨折」，在65歲族群中，每四人就會有一位，到...

音樂會千張票一天掃光！表演場館湧現「報復性消費」

國家音樂廳五月底舉辦解封音樂會後，國內各展演場館逐步解禁，吸引許久未看表演的觀眾，出現「報復性消費」。台北市立交響樂團周...

熱門新聞

蝦皮加入戰場！今下午後開賣中衛口罩每人限購一盒 呼籲「會持續進貨勿恐慌搶買」

萬片中衛口罩「9分鐘完售」！Yahoo購物中心、博客來開賣系統大當機

博客來開賣中衛口罩2分鐘完售！流量突破任天堂Switch紀錄 第二波預計6月8日

這次有軍綠、薰衣紫色！PChome 24h購物中衛口罩第二波6月5日下午開賣

全聯盒裝口罩9點開賣秒殺 店員：也才進貨3盒

限量2萬盒、每人限購2盒！康是美開放預購盒裝醫療口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。