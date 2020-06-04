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今明晴朗炎熱 吳德榮：周六午後降雨增多
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天台灣都在暖氣團內，天氣晴朗、炎熱如夏；各地區最高溫將升至36度以上、紫外線強，要注意防曬、防中暑。部分山區午後有零星少量降雨的機率。今天北部23至36度、中部23至36、南部23至36度、東部22至37度。
周六各地多雲時晴、持續偏熱；西南風帶進水氣，與陸風輻合，西南部清晨有局部短暫降雨的機率；午後對流在各地山區發展，部分平地亦有受到影響的機率。
他說，周日、下周一移動性鋒面掠過北部海面，直接南下的機率降低；但台灣仍有受鋒面附近雲系影響的機率，有局部性陣雨或雷雨，因大氣不穩定，仍應注意劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨的發生。由於各國模式模擬皆持續調整中，其影響程度、應繼續觀察。
下周二、周三鋒面東移，脫離台灣附近，各地恢復晴朗炎熱，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。
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