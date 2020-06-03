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音樂會千張票一天掃光！表演場館湧現「報復性消費」

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
台北市立交響樂團在國家音樂廳推出的「樂聖風情日」音樂會，第一天開賣就賣光1000張票。圖為合作的小提琴家曾宇謙。圖/北市交提供
台北市立交響樂團在國家音樂廳推出的「樂聖風情日」音樂會，第一天開賣就賣光1000張票。圖為合作的小提琴家曾宇謙。圖/北市交提供

國家音樂廳五月底舉辦解封音樂會後，國內各展演場館逐步解禁，吸引許久未看表演的觀眾，出現「報復性消費」。台北市立交響樂團周五在國家音樂廳推出的「樂聖風情日」音樂會，第一天開賣就賣光1000張票，第二天加開四樓席位也秒殺。表演工作坊八月在國家戲劇院演出的「寶島一村」，今中午開賣，一個下午就賣出四成票房。

兩廳院藝術總監劉怡汝觀察，「寶島一村」開賣後，同時間兩廳院售票系統線上掛了2000人，此種盛況前所未有。故事工廠周六在衛武營演出的「再見歌廳秀」，是疫情期間國內首度解禁的大型戲劇節目，5天內賣出300張票。故事工廠總監林佳鋒形容這是劇團前所未有的搶票經驗，「絕對是報復性消費」。

此外，七月在台中歌劇院演出的達康.come劇團「弄巧成矬」，今天中午開賣，半個小時內300多張票便一搶而空，台中歌劇院表示，按規定目前只能售間隔座，只能期待疫情指揮中心宣布場館全面解禁後，才能再賣另外五成票。

大提琴家張正傑13日在兩廳院演奏廳演出的「張正傑大提琴獨奏會:別讓貝多芬傷心」。三天前臨時決定演出，前天中午開賣，一天之內賣到只剩40張票。他說原本只是「試水溫」，賣票的速度卻讓他「嚇了一跳」。根據疫情指揮中心的規劃，表演場館預計在7日之後全面解封，座位全數開放，估計還會湧進另一波觀眾。

政院規劃的振興券，目前並未規畫專屬藝文類別使用的金額。張正傑認為，民眾使用振興券，多半會先用在餐廳等「立即性消費」，藝文消費恐怕很難分一杯羹。但表演藝術聯盟理事長林佳鋒表示，振興券的目標是「快速恢復民眾日常生活」，只要各行各業恢復生機，自然會有人買票看表演。劉怡汝則透露，文化部還有相關計畫振興藝文產業，。

台中歌劇院 兩廳院售票

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