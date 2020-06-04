宅在家避疫卻發胖 靠飲食、運動改善

新冠肺炎疫情影響，不少人宅在家追劇、打遊戲，不但因無聊愈吃愈多，甚至也停止原先規律的運動習慣，讓體重不知不覺中增加。衛生福利部苗栗醫院營養師彭雅渂建議大家，除注意均衡飲食、充足睡眠及適度運動外，量體溫時，也順便量體脂、量腰圍，避免肥胖上身。

苗栗醫院營養室組長彭雅渂說，宅在家的日子，該如何運動和飲食來維持良好的體態和免疫力呢？她提出數點建議，第一、均衡飲食、定時定量，依國健署「我的餐盤」口訣，早晚一杯奶，每餐水果拳頭大，菜比水果多一點，飯跟蔬菜一樣多，豆魚蛋肉一掌心，堅果種子一茶匙。

第二、飲食彩虹蔬果五七九，攝取足夠的維生素和微量營養素能有效提升免疫力，如柑橘類和紅色甜椒富含維生素C，葵花子和杏仁富含維生素E，地瓜和胡蘿蔔提供維生素A，雞蛋、燕麥、蘆筍及巴西堅果富含硒，豆類和南瓜子富含鋅，另外咖哩中的薑黃、深色植物中的花青素、核桃中的葉酸及大蒜等，都可以安排在每日飲食中。

第三、充足的睡眠，不但可讓身體好好休息，也是維持免疫力很重要的一環。第四、適度的運動，可在家從事適合自己的運動，每天10-30分鐘，提升代謝率，還可以紓解壓力，一舉數得。

第五、喝足量的水，每公斤體重需要30至50CC的水，如體重50公斤，每天需喝水至少1500CC，每次約300CC，盡量以白開水為主。

第六、解嘴饞小撇步，先喝一杯水，只吃天然的零食，如原味優格加上少許堅果、切丁水果和蔬菜，好吃又不怕過量。