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天敵是他們！移工捏頭去尾生吞 大讚荔枝樁象是「男人聖品」

聯合新聞網 / 綜合報導
移工生吞荔枝樁象，更大讚是天然的「男人聖品」。 圖擷自郭俊銀臉書
移工生吞荔枝樁象，更大讚是天然的「男人聖品」。 圖擷自郭俊銀臉書

天氣逐漸炎熱，除了荔枝邁入產季，天敵荔枝椿象也進入繁殖期，龍眼、荔枝園都被荔枝椿象入侵，其中彰化八卦山沿線飽受蟲害之苦，荔枝樁象吃完荔枝接力吃龍眼，讓荔枝農叫苦連天。不過讓農民恨得牙癢癢的荔枝椿象，對於部分外籍移工們而言可說是「男人聖品」的人間珍饈。

彰化花樹銀行創辦人郭俊銀在臉書分享影片和照片，他表示外籍移工們趁著假日打牙祭，成群結隊騎著單車找荔枝椿象，一抓到馬上捏頭去尾當點心生吞下肚。生吞荔枝椿象在台灣人看來不可思議，但對這些移工來說可是求之不得的美食。

根據「ETtoday」報導，郭俊銀提到移工認為台灣人不知道荔枝椿象是「天然的威而剛」十分可惜；此外，荔枝椿象的體液會腐蝕皮膚，郭俊銀則好奇該如何生吞下肚？對此移工則傳授「捕捉秘訣」，首先需用樹枝穿過荔枝椿象，接著再將荔枝椿象的頭、尾捏掉，只吃中間身體的部分。郭俊銀的影片分享至今（3日）已超過3萬人觀看，網友驚呼「移工朋友是鐵胃嗎？」、「真懷疑他們的人體結構是不是跟我們不同啊」。

另外，郭俊銀也補充目前遇到生吞荔枝椿象的移工以泰籍居多、越南籍的較少，移工們這招控制荔枝椿象的方法，讓郭俊銀大呼比政府推行的平腹小蜂生物防治法還有效。文章被分享到PTT後，引起廣大網友回應「這一整個科屬種要進入瀕危狀態了」、「中國人的以形補形輸了」、「只要說某東西可以壯陽就一堆人吃了」。

荔枝椿象 移工

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