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史上第一次！原民會以原民文字書名出版施政專刊
為了落實原住民族語言發展法(原語法)，原民會出版發行「O Pitiri'an to Heci^ no Nitayalan no Yin-cu-min-cu原住民族施政成果專刊2016至2020」，是自原民會成立以來，第一本以原住民族文字與中文文字為書名出版的書籍。該書也是國家圖書館接受以原民語書名申請國際標準書號(ISBN)的首例，用原民文字寫下歷史。
該書書名採中文和阿美族語並陳，目錄除了中文之外，亦有原民16族語輪流並陳使用，內文則用中文書寫。原民會表示，原民族語種類繁多，為照顧多數讀者，內文還是用共同語言中文書寫。
原民會表示，此書的出版是落實原語法第一條「原住民族語言為國家語言」，第二條第二款「原住民族文字：指用以紀錄原住民族語言之書寫系統」的立法宗旨。專刊詳實記錄自2016年5月20日至今年5月20日，四年期間原民會推動的20項重要施政成果。
原民會主委夷將‧拔路兒表示，過去四年，原民會除了推動例行業務，同時解決許多懸宕已久的重要工作，包括推動族語復振、廣設原住民族文化健康站、落實禁伐補償、營造都市原住民部落、實現土地正義、調查蘭嶼核廢料貯存場真相及補償等六大重要成果。此外還有成立原住民族廣播電台、籌設原博館、重啟南島民族論壇、守護傳統智慧創作、狩獵漁撈採摘的除罪化等重要工作。
夷將‧拔路兒表示，由於行政院及立法院的全力支持，在財政日益艱困的情況下，原民會預算由105年度87.14億，至109年度增加到113.39億，彰顯國家保障原住民族權益的決心與用心。
●專刊電子書及內文訊息請參閱原民會行政資訊網
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