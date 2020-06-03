防疫生活逐步解禁 有人卻焦慮得想要「逆時中」

台灣新冠肺炎疫情52天本土零確診，中央流行疫情指揮中心宣布從6月7日起，鬆綁生活防疫措施。國人大多歡欣鼓舞迎接解封，但有一群人卻是害怕迎接恢復社交的日子，台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，近期有一群社交障礙的民眾，頻頻回診，主訴皆是想要逆時中，「不想恢復正常生活」。

50多歲的陳姓主婦，長期因社交障礙求診，自從新冠肺炎肆虐，政府要求國人減少外出、戴口罩、避免交談、維持社交距離，她的症狀卻瞬間好了。她不必再被強迫與鄰居們聚會、也不必參加母姊會，人生豁然開朗，原本每個月都得回診一次，如今都免了。

但隨著疫情趨緩，許正典說，患者焦慮感隨之而來，一想到又會被鄰居批評「啞巴」、「不懂人情世故」後，連覺也睡不好，上周趕緊回診求助。

許正典說，疫情對原本有社交障礙的患者，儼然是暫時避風港，有足夠的理由讓他們不必面對外面世界，自若地活在安靜的舒適圈中，但隨著疫情解禁，這群社交障礙的患者都紛紛回籠，最近患者愈來愈多。

許正典說，社交障礙患者最典型的症狀，當需要社交時，會產生嚴重焦慮，身體冒汗、發抖、打冷顫等，只要不需要社交時功能都正常，因此又別名社交焦慮症，社交障礙患者好發12歲到15歲之間，少部分成年後出現，第二波好發期在35歲左右，男女發生的比率均等。

許正典說，以上述媽媽為例，小時候並沒有明顯的症狀，當她生了孩子後，得陸續參加家長會、與鄰居互動、帶孩子參加才藝班，症狀漸漸出現，她總擔心自己與他人對話時，說話不得體，也擔心提出的話題會被他人討厭等，逐步出現症狀。

面對社交障礙的民眾，許正典表示，除非已影響正常生活，例如嚴重到不敢上課，就必須接受治療，否則僅需調整步調即可，他們心裡會有自己的「解封時間」，別逼著他們一定要跟上眾人步調，周遭的人應給予尊重，強逼他們僅會引起反彈，讓身心狀況更失調。

他建議，有社交障礙的民眾，隨著疫情解封，可以採取「三階段」幫助自己，逐步拉長外出時間，再漸漸邀請熟悉的友人聚會，最後選擇必要性的外出活動，逐漸重回先前的生活模式，若無力調整，則建議尋求專業協助。

•社交障礙解禁三階段

第一步：逐步拉長外出時間

原本僅能踏出家門10分鐘，逐步拉長到30分鐘，後續漸進式增加

第二步：邀請熟悉的友人聚會

與熟悉的友人用熟悉的模式社交

第三步：挑選必要性的外出

生活逐步解禁，不必逼自己所有活動都一定要參加，挑選重點即可

備註：每一階段都因人而異，不必勉強自己，但需要幫助自己盡可能恢復過往日常的作息。