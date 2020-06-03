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環保署、交通部談不攏 全國84萬輛柴油車3年沒定檢

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
全國84萬輛柴油車3年來沒有接受定檢。本報資料照片
全國84萬輛柴油車3年來沒有接受定檢。本報資料照片

監察院今天糾正環保署柴油車定檢業務未能與交通部達成共識，導致全國84萬輛柴油車3年來未能接受定檢。環保署今天表示，從未懈怠管理柴油車，雖然定檢方式跟交通部尚未達成共識，但透過老舊車輛汰換、調修等多種做法改善汙染排放。

環保署表示，一直積極採取多元管理措施改善空氣汙染，包含老舊車輛汰換、調修，加嚴新車排放標準符合歐盟最新標準、道路疑似高汙染車輛經環保機關目視或民眾陳情通知到檢等，確保車輛汙染排放符合管制標準。

環保署統計，近6年各縣市環保局柴油車檢測資料顯示，全國不合格率由103年6.1%下降至108年4.2%，同期民眾陳情烏賊車件數亦由3142件下降至1240件。

柴油車排放汙染，對空氣品質有不良影響，且影響民眾健康，環保署說，目前針對大型柴油車提供七大協助方案，包含補助汰舊換車、調修補助、加裝汙染防制設備補助、減徵汰舊換新的新車貨物稅及零組件免關稅、購車低利信貸及利息補貼，與車主共同合作，改善柴油車汙染排放。淘汰老舊1至3期柴油車自106年至108年底已達3萬478輛，淘汰比例約23%。

環保署說，國內油品品質不斷提升，已於109年3月20日修正發布「移動汙染源燃料成分管制標準」，加嚴現行汽油苯含量標準值及柴油多環芳香烴含量標準值，從油料源頭改善空氣汙染，因此各種交通工具所使用燃料油品已較過去更為乾淨。

至於柴油車定檢，環保署說，這涉及檢測能量是否足夠、檢測對象規畫，以及柴油車排氣與安全定檢須至不同地點檢驗等廣大問題，會就執行方式與效益，持續評估審慎研議處理。

柴油車 環保署 空氣汙染

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