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農委會版振興券 擬納入漁會、漁港消費

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
漁業署長張致盛。圖／漁業署提供
漁業署長張致盛。圖／漁業署提供

新冠肺炎疫情趨緩，行政院將發放「振興三倍券」帶動消費，農委會漁業署今天表示，農委會也會推出振興券，整體規畫還在研擬當中，但會納入漁會、漁港消費，刺激漁港休閒產業。

漁業署今天啟動「金鑑漁港」環境評鑑，希望透過全民參與推動漁港旅遊。漁業署長張致盛表示，前陣子受疫情影響，娛樂漁船人潮少了一成至二成，但隨著疫情趨緩，人潮已經逐漸回來，全台有210個漁港都很漂亮且多功能，這次評鑑也採取秘密客機制，選出環境好、空氣新鮮、活動豐富、有美食特產品的漁港。

張致盛說，行政院推出振興措施，農委會也在規畫振興券，將納入漁港設施，例如漁會直銷、拍賣、消費，希望透過休閒產業鼓勵民眾到漁港，具體細節還在規畫當中。

疫情 農委會 漁業署

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