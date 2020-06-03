農委會版振興券 擬納入漁會、漁港消費

新冠肺炎疫情趨緩，行政院將發放「振興三倍券」帶動消費，農委會漁業署今天表示，農委會也會推出振興券，整體規畫還在研擬當中，但會納入漁會、漁港消費，刺激漁港休閒產業。

漁業署今天啟動「金鑑漁港」環境評鑑，希望透過全民參與推動漁港旅遊。漁業署長張致盛表示，前陣子受疫情影響，娛樂漁船人潮少了一成至二成，但隨著疫情趨緩，人潮已經逐漸回來，全台有210個漁港都很漂亮且多功能，這次評鑑也採取秘密客機制，選出環境好、空氣新鮮、活動豐富、有美食特產品的漁港。

張致盛說，行政院推出振興措施，農委會也在規畫振興券，將納入漁港設施，例如漁會直銷、拍賣、消費，希望透過休閒產業鼓勵民眾到漁港，具體細節還在規畫當中。