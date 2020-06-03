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大眾運輸6月7日大規模解封！ 雙鐵有條件可脫口罩

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部公布最新鬆綁規畫。聯合報系資料照
交通部公布最新鬆綁規畫。聯合報系資料照

交通部上月27日啟動防疫旅遊，6月1日雙鐵開放飲食，6月7日大規模解封在即，交通部稍早也公布鬆綁管制措施，包含雙鐵維持社交距離可脫罩，同時取消國家風景區及觀光遊樂業園區人、車防疫安全承載量限制等。

交通部說，依據行政院蘇院長於5月28日院會指示各部會研擬公布6月7日後具體鬆綁疫情管制措施。另行政院李秘書長於6月2日召開研商因應疫情防疫限制措施解禁相關事宜會議決議，交通部6月7日後鬆綁措施分為大眾運輸和觀光和其他共三大部分。

交通部說，此次規畫以「若不能維持社交距離，則需戴口罩」為原則，採「若能維持社交距離則不用載口罩」進行各項鬆綁措施。另衛福部長陳時中已同意雙鐵連續假日賣自由座與站位，但是站位不要太擠，雙鐵也研擬方案因應。

在最新鬆綁措施中，大眾運輸方面有六大點，包含：

一、大眾運具或運輸場站入口處仍維持現行量體溫、戴口罩措施；進入後，若可維持社交距離或有適當阻隔設施時，得不戴口罩。

二、旅客在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩或採用適當阻隔設施時，解除雙鐵列車車內及國內航線空運航班上飲食管制，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。

三、恢復雙鐵列車上商品販售，國內航線空運航班恢復提供飲品。

四、台鐵新自強號 連續假期開放銷售站票， 惟採總量管制每列車以120人為限 。

五、高鐵連續假期可販售自由座，除增開加班車外，也將透過月台、穿堂層與閘門前等排隊人流，控管站位人數。

六、取消國道服務區人、車潮管制。

觀光部分：

一、取消國家風景區及觀光遊樂業園區人、車防疫安全承載量限制。

二、訂定旅遊參考守則，供民眾及旅行社遵循，重點包括食：符合衛福部推動餐飲業者「樂活防疫安心飲食」方案；宿：安排兩人一室、一 人一床之房型為原則；遊：安排戶外景點為原則，如無法維持社交距離則須戴口罩；購：賣場收銀區規畫指引民眾維持1.5公尺社交距離或請民眾戴口罩；行：旅客間相隔座位或戴口罩，落實車輛清潔消毒，針對乘客量體溫。

至於其他：

一、進入郵局仍需量體溫、戴口罩，但進入後在可維持社交距離下，得不戴口罩。

二、恢復臨時郵局申請（如民眾有活動所需可申請臨時郵局）；取消投遞人員到達投遞點按電鈴或呼叫後，向收件人聲明「如有受傳染病防治法規範必須嚴守否則會觸法被罰」之措施。

三、郵政博物館重新全面開放。

四、燈塔也會重新全面開放。

社交距離 口罩

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