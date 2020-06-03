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偏鄉就醫不便 傳部落長者胸痛 等車時不幸倒下過世

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導

偏鄉地區居民就醫往往不便，衛福部長照2.0計畫雖提供就醫交通接送服務，交通部推出需求反應式運輸服務（DRTS），但仍不乏有需求的長輩掉在服務網絡之外。約莫兩周前，新竹縣尖石鄉水田部落一名年過六旬的長者連日感到胸悶胸痛，決定自行搭車到醫院看病。當地約兩、三小時才有一班車，該名長者等著等著突然昏厥倒地，後來不幸告別人世。

新竹縣尖石鄉水田部落文化健康站照服員江小姐說，這名個案的處境是原鄉縮影，水田部落約有五百個居民，裏頭約有30名長者獨居，另有不少家戶老老照顧。多數部落年輕人赴外地工作，長輩可能不清楚如何致電照管中心或上鄉公所網頁預約車子，不曉得自己是否符合乘車資格，甚至根本不知道自己可以申請相關資源來用。

除了上述困境，有時申請也不容易。嘉義基督教醫院社區服務部部主任林玉琴說，阿里山居民下山看病單程約兩小時，服務業者上下山的道路既長且迂迴，還可能碰上天候不佳的危險情況，同時，政府針對山地服務加成給付僅比平地多出20元，業者綜合評估後可能「技巧性地婉拒服務」。

衛福部統計，截至今年三月，全台長照2.0服務的失能者共計21.9萬，其中7900人為原住民，占率為百分之三點六。就醫交通接送服務使用方面，去年全國約有5.3萬人使用這項資源，其中兩、三千人是原住民，占率逾百分之五。

原住民交通接送服務的利用率較高，但仍不乏有需求的民眾掉在服務網絡之外。江小姐認為，政府應強化宣導相關的服務資源，簡化申請流程。林玉琴則建議，衛福部宜考慮強化偏鄉衛生所與衛生室的角色，像是讓衛生所有車能巡迴接送，同時針對偏鄉地區強化在宅醫療模式，才能確實提升長輩就醫的可近性。

衛福部長照司副司長周道君說，過去兩年來，衛福部針對原鄉地區陸續擴大交通接送服務的適用範圍，其中適用對象從長照失能等級第四級降至第二級。但他也坦言，服務對象仍舊必須是符合長照2.0資格的人，如果符合長照2.0資格但沒有提出長照2.0申請，或者不符合資格卻有類似的就醫需求，均無法申請使用。

他說，長照服務據點工作者如果發現有個案符合長照2.0資格卻未提出申請，歡迎向他們介紹這項資源，並協助通知各原鄉的照顧管理中心前來評估，助其取得服務資格。

針對長照2.0中的交通接送資源是否能擴大服務不符長照資格者，周道君說，如此可能因著載運不特定對象而有違《公路法》之虞，因此還需要進一步與交通部研商。

至於如何提升偏鄉民眾就醫的便利性、衛生所與衛生室是否能增設巡迴車等，他回應，這需要要回頭檢視當地公部門資源是否足夠，或者跨部門共同思考如何將既有的資源作更有效率的統整運用。

長照 衛生所 衛福部

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