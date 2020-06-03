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國旅補助七月上路 林佳龍拍板：不分平日、假日都可用

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國旅補助七月上路 林佳龍拍板：不分平日、假日都可用

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部長林佳龍已定調七月一日正式上路，今下午更在內部會議中拍板定義，強調補助將不分平、假日，一周7天都可申請補助。圖／報系資料照
交通部長林佳龍已定調七月一日正式上路，今下午更在內部會議中拍板定義，強調補助將不分平、假日，一周7天都可申請補助。圖／報系資料照

行政院的「振興三倍券」即將在七月十五日推出，外界關心交通部推出的安心國旅補助方案究竟何時上路。據了解，交通部長林佳龍已定調七月一日正式上路，今下午更在內部會議中拍板定義，強調補助將不分平、假日，一周7天都可申請補助，好讓難以在平日休假的基層勞工、上班族，也能在這波補助中受惠。

交通部官員表示，這波安心國旅補助方案包括團體旅遊優惠、自由行旅客住宿及台灣觀光巴士優惠、觀光遊樂業入園優惠、補助地方政府辦理在地特色觀光活動等方案。

官員透露，林佳龍也在會中指示，強調過去暖冬、擴大暖冬、春遊、秋冬遊四波國旅補助的經驗，包括申請、核銷的措施，都必須符合「簡政便民」的目標。

此外，由於過去幾次國旅補助排除假日，許多國人因為家庭成員有人是上班族或基層勞工，難以在平日休假，結果一家人湊不齊，根本約不成家庭旅遊，或是有些辛苦的基層員工或社會新鮮人，因為沒有假，只能被迫缺席。

交通部官員轉述，林佳龍也在會中強調「政府要接地氣，補助方案要照顧到基層的民眾」，安心國旅方案7月1日起實施，目前預計至10月底止，補助將不分平日或假日，一周7天都可申請補助。

官員表示，這次安心國旅補助方案，預算從20億元加碼到39億元，行政院長蘇貞昌日前也在會議中支持視實施情形再加碼，預算可望成為歷年國旅補助最高的一次，加上不分平假日的方案，預估可受惠人數也可望創下歷年新高。

根據交通部初步規畫，自由行每房一千元，團體遊部分，每人每日補助七百元，離島加碼補助至一千兩百元，每團最高上限15萬元。另外遊樂園、台灣觀巴也在補助行列；另為了保障合法導遊領隊工作機會，這次也會將聘用導遊領隊納入安心旅遊的補助範圍之內。

國旅補助 林佳龍

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