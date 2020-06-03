單孔腹腔鏡手術 婦科腫瘤手術的另一選擇

24歲的李小姐肚子痛至婦產科診所發現子宮長了1顆12公分的巨大肌瘤，至桃園市中壢區宏其婦幼醫院就診，經超音波診查發現為子宮外肌瘤，肌瘤與子宮連合部位不大，醫師建議李小姐在宏其接受單孔腹腔鏡子宮肌瘤切除手術。手術只在肚臍開了1個1.5公分的傷口，取出重500克的肌瘤，李小姐術後隔天就可下床，觀察一天無不適即出院回家。

宏其婦幼醫院婦科微創手術中心主任醫師吳加仁表示，單孔腹腔鏡手術於2009年起在婦產科內視鏡微創手術引起一股熱潮 ，宏其婦幼醫院長期發展內視鏡微創手術，引進醫學中心等級的儀器設備及技術。

傳統開腹手術拿腫瘤，傷口大約10至20公分甚至30公分，傳統的腹腔鏡手術也要打3至4個小洞，傷口約0.5至1公分。單孔腹腔鏡手術，只要在肚臍凹陷處開一個1.5公分的小洞，除了保有傳統腹腔鏡手術傷口小、疼痛感低、恢復快 、住院時間短的優勢外，因傷口集中在肚臍內，術後幾乎看不出傷口，美觀度上讓女性病患更加滿意。

吳加仁說，單孔腹腔鏡手術藉由多孔性套管從肚臍執行，因為只有一個洞，所有的器械都要放在同一個刀口進行，當器械深入單一通道時會造成彼此碰撞和干擾，並失去傳統腹腔鏡手術三個傷口的三角空間感，因此手術空間和視野容易受限，比傳統腹腔鏡手術更困難，除了需要藉由新的手術器械來幫助手術完成，也需要醫師更多的耐心與更高的技術。