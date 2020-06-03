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單孔腹腔鏡手術 婦科腫瘤手術的另一選擇

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
微創手術的進化。圖／宏其婦幼醫院提供
微創手術的進化。圖／宏其婦幼醫院提供

24歲的李小姐肚子痛至婦產科診所發現子宮長了1顆12公分的巨大肌瘤，至桃園市中壢區宏其婦幼醫院就診，經超音波診查發現為子宮外肌瘤，肌瘤與子宮連合部位不大，醫師建議李小姐在宏其接受單孔腹腔鏡子宮肌瘤切除手術。手術只在肚臍開了1個1.5公分的傷口，取出重500克的肌瘤，李小姐術後隔天就可下床，觀察一天無不適即出院回家。

宏其婦幼醫院婦科微創手術中心主任醫師吳加仁表示，單孔腹腔鏡手術於2009年起在婦產科內視鏡微創手術引起一股熱潮 ，宏其婦幼醫院長期發展內視鏡微創手術，引進醫學中心等級的儀器設備及技術。

傳統開腹手術拿腫瘤，傷口大約10至20公分甚至30公分，傳統的腹腔鏡手術也要打3至4個小洞，傷口約0.5至1公分。單孔腹腔鏡手術，只要在肚臍凹陷處開一個1.5公分的小洞，除了保有傳統腹腔鏡手術傷口小、疼痛感低、恢復快 、住院時間短的優勢外，因傷口集中在肚臍內，術後幾乎看不出傷口，美觀度上讓女性病患更加滿意。

吳加仁說，單孔腹腔鏡手術藉由多孔性套管從肚臍執行，因為只有一個洞，所有的器械都要放在同一個刀口進行，當器械深入單一通道時會造成彼此碰撞和干擾，並失去傳統腹腔鏡手術三個傷口的三角空間感，因此手術空間和視野容易受限，比傳統腹腔鏡手術更困難，除了需要藉由新的手術器械來幫助手術完成，也需要醫師更多的耐心與更高的技術。

吳加仁也提醒，雖然目前幾乎大多婦科腫瘤手術，如全、次全子宮切除、子宮肌瘤切除、卵巢腫瘤切除、子宮外孕及輸卵管結紮手術等都可用單孔腹腔鏡手術治療，甚至臨床上也曾遇到在懷孕期間以單孔腹腔鏡手術將卵巢腫瘤拿掉的案例，但並非所有的婦科腫瘤患者都適合這樣的手術方式，對於嚴重沾黏、腫瘤過大、肌瘤數量較多及惡性的腫瘤，考慮到手術時間、術中出血量和手術併發症等風險，目前仍建議以傳統腹腔鏡手術或開腹手術來治療。

吳加仁表示，宏其婦幼醫院長期發展內視鏡微創手術，引進醫學中心等級的儀器設備及技術。圖／宏其婦幼醫院提供
吳加仁表示，宏其婦幼醫院長期發展內視鏡微創手術，引進醫學中心等級的儀器設備及技術。圖／宏其婦幼醫院提供
單孔腹腔鏡手術在肚臍凹陷處開一個1.5公分的小洞，術後幾乎看不出傷口。圖／宏其婦幼醫院提供
單孔腹腔鏡手術在肚臍凹陷處開一個1.5公分的小洞，術後幾乎看不出傷口。圖／宏其婦幼醫院提供

微創手術 子宮 腫瘤

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