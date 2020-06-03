師傅修冷氣頻被放鳥他問「這麼難約？」 網友一面倒曝原因

天氣炎熱不少人會開冷氣降溫，但有網友近期剛搬新家就碰上冷氣故障，事後約師父維修還一天一天的延後，甚至敲定現場檢查的時間對方還遲遲未到，讓他直喊「師傅真的很難約嗎」，而網友則紛紛表示，現在旺季真的超忙。

一名網友在Ptt發文表示，最近剛搬到新的租屋處就碰到冷氣壞掉，原本房東是禮拜天要聯絡修繕師傅，卻一路等到星期二才接到師傅的電話向他確認冷氣壓縮機有無運轉，原po則回「壓縮機是有運轉的，但冷氣開了1小時就是維持在30度，有確認是在冷氣模式跟溫度調整至23度」，之後對方便說要再聯繫，直到晚上才又接到師傅的電話約週三上午9點半現場檢查，但原po等到10點對方還是沒出現，讓他直喊「維修冷氣的師傅真的有這麼難約嗎」。

文章一出，網友紛紛指向1點「現在旺季真的超忙的他們」、「這種旺季，他手上的單真的不差你一個」、「夏天叫不到正常」、「這個時間人家手上的預約都炸單」、「就是這麼忙不要懷疑，朋友早6出門凌晨回家還弄不完一天的單」，也有人直言，「除非有門路或著真的很熟識，不然這天氣只能說有得等」。

另外有網友指出這時機老闆會擇單，「認識的老闆說，這個時候當然是看誰單比較大」、「一般這種時期漏冷媒會先灌給客戶撐個幾天，抓漏真的很耗時又難抓」，還有說做這行師傅不多而且也留不太住人才，「就是師傅少沒人要學，累又危險，賺得多又怎樣」、「我朋友找人，保證年薪破百，人還是留不住，又累又危險的工作」。