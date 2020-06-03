快訊

NCC核准！中華電信拿下國內首張5G特許執照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

師傅修冷氣頻被放鳥他問「這麼難約？」 網友一面倒曝原因

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖。圖片來源／ingimage
示意圖。圖片來源／ingimage

天氣炎熱不少人會開冷氣降溫，但有網友近期剛搬新家就碰上冷氣故障，事後約師父維修還一天一天的延後，甚至敲定現場檢查的時間對方還遲遲未到，讓他直喊「師傅真的很難約嗎」，而網友則紛紛表示，現在旺季真的超忙。

一名網友在Ptt發文表示，最近剛搬到新的租屋處就碰到冷氣壞掉，原本房東是禮拜天要聯絡修繕師傅，卻一路等到星期二才接到師傅的電話向他確認冷氣壓縮機有無運轉，原po則回「壓縮機是有運轉的，但冷氣開了1小時就是維持在30度，有確認是在冷氣模式跟溫度調整至23度」，之後對方便說要再聯繫，直到晚上才又接到師傅的電話約週三上午9點半現場檢查，但原po等到10點對方還是沒出現，讓他直喊「維修冷氣的師傅真的有這麼難約嗎」。

文章一出，網友紛紛指向1點「現在旺季真的超忙的他們」、「這種旺季，他手上的單真的不差你一個」、「夏天叫不到正常」、「這個時間人家手上的預約都炸單」、「就是這麼忙不要懷疑，朋友早6出門凌晨回家還弄不完一天的單」，也有人直言，「除非有門路或著真的很熟識，不然這天氣只能說有得等」。

另外有網友指出這時機老闆會擇單，「認識的老闆說，這個時候當然是看誰單比較大」、「一般這種時期漏冷媒會先灌給客戶撐個幾天，抓漏真的很耗時又難抓」，還有說做這行師傅不多而且也留不太住人才，「就是師傅少沒人要學，累又危險，賺得多又怎樣」、「我朋友找人，保證年薪破百，人還是留不住，又累又危險的工作」。

延伸閱讀

振興三倍券概念來自《動物森友會》？粉專梗圖釣出蘇揆小編回應

火鍋店為何一定有冰淇淋？ 網曝關鍵原因「有回本的錯覺」

幫客人慶生遇超尷尬畫面 海底撈店員怒喊：當惡作劇耍

薪水多少才能勇敢在台北生活？ 網友指一數字：再低不行

相關新聞

薪水多少才能勇敢在台北生活？ 網友指一數字：再低不行

近期有許多大學生畢業踏入工作職場，就有網友問起若要在台北打拼應該要有多少收入，生活才能堪稱過得去，貼文發出後引發眾人討論，也有人指出應該要有月薪4萬元，再低真的不行。

店都打烊了還不走？吃霸王餐？原來是這個原因走不動

30多歲的楊先生平時很愛喝手搖飲料，也愛吃海鮮食物，一次和朋友聚餐時狂剋了20隻蝦子，當大家準備回家的時候，他突然感覺雙腳一陣劇痛，更嚴重的是無法站立，直到店家打烊趕人，不得已才忍著疼痛離開。

預防糖尿病上身 10大控醣食材大公開

俗話說「民以食為天」、「吃飯皇帝大」，日常飲食扮演生活中最重要的一環；對於糖尿病患來說，忌口可是件相當痛苦的事情，面對日益加速老化的血管，其實糖尿病的飲食原則，就如同正常人一般「均衡飲食」。

單孔腹腔鏡手術 婦科腫瘤手術的另一選擇

24歲的李小姐肚子痛至婦產科診所發現子宮長了1顆12公分的巨大肌瘤，至桃園市中壢區宏其婦幼醫院就診，經超音波診查發現為子...

師傅修冷氣頻被放鳥他問「這麼難約？」 網友一面倒曝原因

天氣炎熱不少人會開冷氣降溫，但有網友近期剛搬新家就碰上冷氣故障，事後約師父維修還一天一天的延後，甚至敲定現場檢查的時間對方還遲遲未到，讓他直喊「師傅真的很難約嗎」，而網友則紛紛表示，現在旺季真的超忙。

華航長榮最新免費退改票辦法出爐 8月31日前航班皆適用

新冠肺炎疫情持續衝擊全球，華航、長榮近日公布最新退改票辦法。華航6月2日前開票，搭乘日期在8月31日以前航班，可免費退改...

端午節到營養師教你「+0冰菓粽」配方 冰涼消暑無負擔

端午節快到了，衛生福利部基隆醫院營養師楊智凱特別研發「+0冰菓粽」配方，提供民眾疫情期間吃粽消暑的新選擇。材料可利用時令...

高敏感人格特質 環境比重高於基因

敏感性格與先天基因大有關係！高敏感族群很容易受到環境變化及他人情緒的影響，瑪麗王后學院研究團隊近期針對敏感性格的成因進行研究。結果發現，影響敏感程度的因素有47％是基因，53％為環境因素，顛覆過往認為

少年騎電車傷亡多 藍：降低考照年齡

「電動自行車無需考照也無年齡限制，造成青少年傷亡4年來倍增2.69倍！」國民黨立委蔣萬安3日召開記者會表示，108年電動自行車共發生3000多件事故，其中15-17歲的青少年就佔了400多起，是所有年齡層中最多的，因此他呼籲，政府儘速制定最低考照年齡，並搭配交通教育。交通部回應，都有持續跟教育部討論

長期抗疫 新光醫院篩檢站改用快拆組合屋

新冠肺炎疫情至今未歇，為了防疫需求，台灣各大醫院都在院外用帳篷作為發燒篩檢站，但近來氣候炎熱多變，高溫或大雨讓民眾跟醫護...

今夏高溫恐破紀錄 戴口罩運動猝死頻傳 醫師：夏天戴口罩要注意兩件事

大賣場結帳時保持1.5公尺社交距離、餐廳內隔板用餐、戲院內的梅花座，捷運、高鐵更要求乘客配戴口罩，再加上逐漸炎熱的氣溫，讓許多人忍不住叫苦：「好想脫掉！」

大林慈濟證實大腸鏡7成以上免麻醉 研究結果上國際期刊

嘉義縣大林慈濟醫院腸胃內科醫師謝毓錫日前針對150名大腸鏡檢查的患者進行「必要時麻醉」研究，證實進行換水大腸鏡檢查的患者...

熱門新聞

Yahoo奇摩購物中心今晚10點限量開賣中衛醫療口罩！ 購買快速到貨商品才可加購

蝦皮加入戰場！今下午後開賣中衛口罩每人限購一盒 呼籲「會持續進貨勿恐慌搶買」

幸運兒是你嗎？3-4月期發票有人花15元買飲料中千萬

大樂透頭獎三重開出 1注獨得1.58億元

萬片中衛口罩「9分鐘完售」！Yahoo購物中心、博客來開賣系統大當機

全聯盒裝口罩9點開賣秒殺 店員：也才進貨3盒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。