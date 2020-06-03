端午節到營養師教你「+0冰菓粽」配方 冰涼消暑無負擔

端午節快到了，衛生福利部基隆醫院營養師楊智凱特別研發「+0冰菓粽」配方，提供民眾疫情期間吃粽消暑的新選擇。材料可利用時令水果如香蕉、荔枝、芒果、火龍果等，吃起來消暑又無負擔，作法也十分簡單。

營養師楊智凱說，以成人來說，男性一天所需熱量約1800大卡、女性約1500大卡。別看粽子這樣小小一顆，其熱量高達400至600大卡，民眾若要吃得盡興，很容易就超過成人1天所需攝取的熱量，此外端午期節天氣炎熱，或無適時補充水分，容易造成中暑甚至熱衰竭現象。

石手民眾吃粽要把握以下原則，均衡飲食首先顧、選擇當令食更佳。糯米容易導致脹氣或引起消化不良，因此包粽子時可摻入紫米、糙米、燕麥或紅藜等全穀雜糧類減少糯米用量，除此之外也可添加南瓜、地瓜、山藥等根莖類來增加纖維質攝取。吃粽子也別忘了要補充蔬果，建議每日至少攝取3份的蔬菜及2份水果。可選用當令食材，新鮮又美味。

其次，他建議，要避免高油重調味、天然提味更健康。粽子中餡料改成滷製而不拌炒，可以減少油脂的使用，調味時儘量少油、少鹽及戒糖。因粽子配料中的五花肉飽和脂肪含量較高，可以瘦肉、雞肉或海鮮、豆製品等來取代，粽子內餡大多已有調味，民眾食用時應儘量少蘸醬，以免鈉及糖過量攝取造成身體額外的負擔。

楊智凱說，烹調餡料時可以大蒜及洋蔥等天然食材提味，不僅可減少調味料使用，其中大蒜素、硫化物更可調節人體免疫力。粽子熱量較高，也需要較多的時間來消化，建議一餐一顆為宜，且儘量避免餐餐食用。

綠茶中富含之兒茶素， 除了具有抗氧化、加速血液循環效用外，亦能增強人體免疫力，且在兒茶素與親苯兒茶素分子的交互作用下，更能提高抵抗病毒之能力，一杯綠茶佐餐是一個不錯的選擇。每日建議補充2份水果，不僅能幫助消化，水果中所含的植化素與Vitamin C 也都能調節人體免疫力，增加抵抗感染的保護力。

楊智凱提醒，民眾在準備餡料或採買粽子時，食材的清洗與保存方式也要注意。食材若是處理或保存不當，都有讓致病菌大量繁殖的風險，進而造成食安的疑慮。民眾或店家處理食材過程中，都務必遵守衛生安全，讓大家可以吃的安心，歡度端午佳節。

楊智凱特別研發「+0冰菓粽」配方，提供民眾疫情期間吃粽消暑的新選擇。

★一、材料

1.時令水果(夏季時令水果香蕉、荔枝、芒果、火龍果)3種共50g

2.綠茶150ml

3.吉利丁粉8g

4.開水30ml

★二、作法

1.將水果切丁備用

2.將吉利丁粉加入冷開水中均勻攪拌，再以隔水加熱方式將吉利丁粉完全溶解

3.將加入吉力丁粉之綠茶放涼至室溫後倒入耐熱袋

4.將水果放入袋中成漏斗狀

5.放入冷藏庫冷藏約4小時後，取出以棕葉包裹即完成

★三、營養素分析

每一人份約 200公克

每份

熱量 71.5大卡

蛋白質 9.6公克

脂肪 0.1公克

碳水化合物 8.9公克