快訊

NCC核准！中華電信拿下國內首張5G特許執照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高敏感人格特質 環境比重高於基因

台灣醒報 / 記者許雅筑╱台北報導

敏感性格與先天基因大有關係！高敏感族群很容易受到環境變化及他人情緒的影響，瑪麗王后學院研究團隊近期針對敏感性格的成因進行研究。結果發現，影響敏感程度的因素有47％是基因，53％為環境因素，顛覆過往認為後天環境是唯一影響的認知。

基因影響占比高

根據《Medical Xpress》報導，研究團隊找了超過2800位雙胞胎受試者進行實驗，其中有1000位為同卵雙胞胎，1800位為異卵雙胞胎。由於雙胞胎的成長環境基本上很類似，但只有同卵雙胞胎擁有相同的基因，因此研究人員希望透過該群受試者，了解敏感程度主要是受到先天還是後天因素影響。

研究團隊讓所有受試者填寫普萊斯（Pluess）教授所設計的問卷，該問卷被廣泛用於測驗個人對環境的敏感程度。結果發現，一個人的敏感程度，47％是取決於基因，53％則是受到後天環境影響。此研究發表在《分子精神病學》期刊中。

5大性格特質

根據《eurekalert》報導，最後，研究團隊也研究了敏感特質與常見的五大性格特質之間的關係，該五大性格分別為經驗開放性、盡責性、外向性、親和性以及情緒不穩定性。團隊發現，敏感特質與外向性、情緒不穩定性會受到共同的基因組成影響，但與其他特質就並無關聯性。

普萊斯教授認為，上述研究有助於我們了解自己與他人。他表示，高敏感族群較易受自身的各種經驗影響，這同時帶來好處與壞處。了解到敏感有一部分是與基因有關後，高敏感族群應該試著接受自己的性格，並善用它，將它視為己身優勢而非劣勢。

【更多精采內容，詳見

基因 雙胞胎

延伸閱讀

有辦法預測流感下一次大流行是何時嗎？專家這麼說

「葉酸代謝基因異常」怎麼辦？教授告訴你葉酸濃度較低的真相

MLB／還未替道奇投過球 普萊斯先紓困小聯盟隊友

布萊恩vs.詹姆斯生涯對比 詹皇完勝老大

相關新聞

薪水多少才能勇敢在台北生活？ 網友指一數字：再低不行

近期有許多大學生畢業踏入工作職場，就有網友問起若要在台北打拼應該要有多少收入，生活才能堪稱過得去，貼文發出後引發眾人討論，也有人指出應該要有月薪4萬元，再低真的不行。

店都打烊了還不走？吃霸王餐？原來是這個原因走不動

30多歲的楊先生平時很愛喝手搖飲料，也愛吃海鮮食物，一次和朋友聚餐時狂剋了20隻蝦子，當大家準備回家的時候，他突然感覺雙腳一陣劇痛，更嚴重的是無法站立，直到店家打烊趕人，不得已才忍著疼痛離開。

預防糖尿病上身 10大控醣食材大公開

俗話說「民以食為天」、「吃飯皇帝大」，日常飲食扮演生活中最重要的一環；對於糖尿病患來說，忌口可是件相當痛苦的事情，面對日益加速老化的血管，其實糖尿病的飲食原則，就如同正常人一般「均衡飲食」。

單孔腹腔鏡手術 婦科腫瘤手術的另一選擇

24歲的李小姐肚子痛至婦產科診所發現子宮長了1顆12公分的巨大肌瘤，至桃園市中壢區宏其婦幼醫院就診，經超音波診查發現為子...

師傅修冷氣頻被放鳥他問「這麼難約？」 網友一面倒曝原因

天氣炎熱不少人會開冷氣降溫，但有網友近期剛搬新家就碰上冷氣故障，事後約師父維修還一天一天的延後，甚至敲定現場檢查的時間對方還遲遲未到，讓他直喊「師傅真的很難約嗎」，而網友則紛紛表示，現在旺季真的超忙。

華航長榮最新免費退改票辦法出爐 8月31日前航班皆適用

新冠肺炎疫情持續衝擊全球，華航、長榮近日公布最新退改票辦法。華航6月2日前開票，搭乘日期在8月31日以前航班，可免費退改...

端午節到營養師教你「+0冰菓粽」配方 冰涼消暑無負擔

端午節快到了，衛生福利部基隆醫院營養師楊智凱特別研發「+0冰菓粽」配方，提供民眾疫情期間吃粽消暑的新選擇。材料可利用時令...

高敏感人格特質 環境比重高於基因

敏感性格與先天基因大有關係！高敏感族群很容易受到環境變化及他人情緒的影響，瑪麗王后學院研究團隊近期針對敏感性格的成因進行研究。結果發現，影響敏感程度的因素有47％是基因，53％為環境因素，顛覆過往認為

少年騎電車傷亡多 藍：降低考照年齡

「電動自行車無需考照也無年齡限制，造成青少年傷亡4年來倍增2.69倍！」國民黨立委蔣萬安3日召開記者會表示，108年電動自行車共發生3000多件事故，其中15-17歲的青少年就佔了400多起，是所有年齡層中最多的，因此他呼籲，政府儘速制定最低考照年齡，並搭配交通教育。交通部回應，都有持續跟教育部討論

長期抗疫 新光醫院篩檢站改用快拆組合屋

新冠肺炎疫情至今未歇，為了防疫需求，台灣各大醫院都在院外用帳篷作為發燒篩檢站，但近來氣候炎熱多變，高溫或大雨讓民眾跟醫護...

今夏高溫恐破紀錄 戴口罩運動猝死頻傳 醫師：夏天戴口罩要注意兩件事

大賣場結帳時保持1.5公尺社交距離、餐廳內隔板用餐、戲院內的梅花座，捷運、高鐵更要求乘客配戴口罩，再加上逐漸炎熱的氣溫，讓許多人忍不住叫苦：「好想脫掉！」

大林慈濟證實大腸鏡7成以上免麻醉 研究結果上國際期刊

嘉義縣大林慈濟醫院腸胃內科醫師謝毓錫日前針對150名大腸鏡檢查的患者進行「必要時麻醉」研究，證實進行換水大腸鏡檢查的患者...

熱門新聞

Yahoo奇摩購物中心今晚10點限量開賣中衛醫療口罩！ 購買快速到貨商品才可加購

蝦皮加入戰場！今下午後開賣中衛口罩每人限購一盒 呼籲「會持續進貨勿恐慌搶買」

幸運兒是你嗎？3-4月期發票有人花15元買飲料中千萬

大樂透頭獎三重開出 1注獨得1.58億元

萬片中衛口罩「9分鐘完售」！Yahoo購物中心、博客來開賣系統大當機

全聯盒裝口罩9點開賣秒殺 店員：也才進貨3盒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。