高敏感人格特質 環境比重高於基因

敏感性格與先天基因大有關係！高敏感族群很容易受到環境變化及他人情緒的影響，瑪麗王后學院研究團隊近期針對敏感性格的成因進行研究。結果發現，影響敏感程度的因素有47％是基因，53％為環境因素，顛覆過往認為後天環境是唯一影響的認知。

基因影響占比高

根據《Medical Xpress》報導，研究團隊找了超過2800位雙胞胎受試者進行實驗，其中有1000位為同卵雙胞胎，1800位為異卵雙胞胎。由於雙胞胎的成長環境基本上很類似，但只有同卵雙胞胎擁有相同的基因，因此研究人員希望透過該群受試者，了解敏感程度主要是受到先天還是後天因素影響。

研究團隊讓所有受試者填寫普萊斯（Pluess）教授所設計的問卷，該問卷被廣泛用於測驗個人對環境的敏感程度。結果發現，一個人的敏感程度，47％是取決於基因，53％則是受到後天環境影響。此研究發表在《分子精神病學》期刊中。

5大性格特質

根據《eurekalert》報導，最後，研究團隊也研究了敏感特質與常見的五大性格特質之間的關係，該五大性格分別為經驗開放性、盡責性、外向性、親和性以及情緒不穩定性。團隊發現，敏感特質與外向性、情緒不穩定性會受到共同的基因組成影響，但與其他特質就並無關聯性。

普萊斯教授認為，上述研究有助於我們了解自己與他人。他表示，高敏感族群較易受自身的各種經驗影響，這同時帶來好處與壞處。了解到敏感有一部分是與基因有關後，高敏感族群應該試著接受自己的性格，並善用它，將它視為己身優勢而非劣勢。

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