大解禁如何新生活？ 衛局：保持社交距離與戴口罩擇一

中央6月7日大解禁，台中市議員黃馨慧指出，很多民眾還分不瞭解「大解禁」定義？到底還需不需要戴口罩、維持社交距離？市府要如何因應？還有哪些禁令未配合解除，仍需要民眾遵守？應該盡速宣傳，讓市民更清楚如何展開防疫新生活。

衛生局長曾梓展表示，大解禁後，還是要配合中央指引，保持社交距離或戴口罩擇其一。另醫療院所必要的管制還是得遵守，目前還有限制。黃馨慧表示，「防疫新生活」民眾無所適從，台中市衛生所應醫療院所，宣傳要夠。

台中市議員黃馨慧今在衛生業務質詢表示，全市800多家藥局從2月6日實名販售口罩4月個，販售數量一、兩千萬個口罩，藥局讀卡機使用次數頻繁，損壞須需自行負擔損耗，她建議衛生局全額補助更新讀卡機，用實際行動為第一線實名販售口罩的藥局加油打氣！

衛生局長曾梓展指出，目前台中約有800家藥局配合防疫政策，推動實名制口罩銷售，因應龐大購買人潮，市府已加碼補助店家防疫耗材費用，每家藥局補助2000元，項目包括讀卡機、手套、夾鏈袋、酒精或乾洗手等相關物品，審核通過後直接撥付經費，滿足店家需求。

黃馨慧表示，藥局實名販售口罩，可能因為讀卡機「讀不到健保卡」「讀卡太慢」「晶片卡汙損導致無法讀卡」使用次數頻繁造成機台內部彈簧鬆弛或卡住而損壞，更換讀卡機不在少數，還甚至有藥局2個月讀卡機壞3次！都是藥局自行負擔損耗，幫國家隊賣口罩還要賠讀卡機的錢？

黃馨慧指出，藥局使用讀卡機，可能超過上萬次。市府強調「超前佈署」以目前830間實名販售特約藥局，每台市價3900元計算，初估約350萬，若大量訂購或衛生局統一採購價格應可再降價，要求市府用實際行動感謝藥師辛苦，全額補助讀卡機，為防疫第一線藥局加油打氣！