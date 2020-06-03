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長期抗疫 新光醫院篩檢站改用快拆組合屋
新冠肺炎疫情至今未歇，為了防疫需求，台灣各大醫院都在院外用帳篷作為發燒篩檢站，但近來氣候炎熱多變，高溫或大雨讓民眾跟醫護人員都吃不消。為此，新光醫院將篩檢站改用快拆式的組合屋，藉此抵擋酷熱溫度與降雨氣候，希望提升舒適度，來因應台灣的後疫情時代。
因應新冠肺炎，不少醫院在急診室外搭設帳篷做發燒篩檢站，來落實醫院感控作為。但依二月時偏冷，帳棚內雖擺了照暖燈或烤燈，發燒的病患和第一線醫護人員仍冷到發抖；而面對目前夏天，帳棚雖可遮陰，但仍讓人感到悶熱，加上醫護人員還要穿著隔離衣，更是汗流浹背。
有鑑於此，在營造業者的捐助下，新光醫院改以約25坪的快拆式組合屋來取代帳篷。貨櫃屋改裝的篩檢站佔地比帳篷小，不過空間使用率比帳篷高，裡面區分為檢傷站、看診區、候診區、X光區和負壓採樣室，裝設抽風機形成簡易的負壓環境。
新光醫院護理長劉玉香表示，之前篩檢站在帳棚區時，天氣忽冷忽熱，讓同仁常汗流浹背，而現在組合屋做好了，環境變好設備也更齊全，同仁的安全性與舒適度也顧到了。
新光醫院院長侯勝茂感謝企業支持，他表示臨時性的帳篷無法遮風遮雨，現在改為組合屋，不僅可以改善環境也能配置負壓空間，還可讓民眾分艙分流，更符合未來防疫需求，也讓醫護同仁與病患都更舒適。
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