少年騎電車傷亡多 藍：降低考照年齡

「電動自行車無需考照也無年齡限制，造成青少年傷亡4年來倍增2.69倍！」國民黨立委蔣萬安3日召開記者會表示，108年電動自行車共發生3000多件事故，其中15-17歲的青少年就佔了400多起，是所有年齡層中最多的，因此他呼籲，政府儘速制定最低考照年齡，並搭配交通教育。交通部回應，都有持續跟教育部討論。

規定最低考照年齡

蔣萬安說，針對電動自行車與電動輔助自行車，政府目前並無限定考照年齡，也為從交通教育上著手。過去電動自行車的需求較多是婆婆媽媽，但現在很多偏鄉中小學生因為通勤不便，也會有相關需求，可是學校沒有相關教材進行交通宣導，這也使得近年來，國高中生在騎乘電動自行車時出車禍的比例大增。

靖娟基金會執行長林月琴表示，根據調查有25.7%的國高中生騎過電動自行車，其中有11.2%的學生騎車時發生事故，因此他們也針對家長進行意見調查，高達90.1%的家長認為需要規定最低法定年齡，「如果國小就會騎車，沒有好好教的話就容易發生意外。」

落實觀念宣導

現場從花蓮來的王老師分享實例表示，花蓮地廣人稀，許多國中生因為隔代教養、學校離家遠，都會有電動自行車的需求，因此他們希望電動自行車可以設立最低年齡門檻，並透過考駕照、交通教育的方式降低事故發生率。政府也應該正視這些需求，甚至讓電動自行車可以掛牌、保強制險，讓學生騎乘時更有保障。

王老師班上的學生朱同學與蔣萬安也同時在立法院中庭，示範騎乘電動自行車與電動輔助自行車。朱同學說，學校離家很遠，家長多忙於工作，常常無法載他們上學或是跟同學出遊，所以他們需要電動自行車。

對此，交通部路政司專委李昭賢表示，國民黨立委陳雪生有送相關法案進國會，目前已經一讀通過，二讀討論期間，交通部也會儘快跟教育部開會討論，讓電動自行車的法規保障更完善。

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