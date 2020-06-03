薪水多少才能勇敢在台北生活？ 網友指一數字：再低不行

近期有許多大學生畢業踏入工作職場，就有網友問起若要在台北打拼應該要有多少收入，生活才能堪稱過得去，貼文發出後引發眾人討論，也有人指出應該要有月薪4萬元，再低真的不行。

一名網友在「Dcard」發文詢問，近日畢業季到來，不知道多數人是否會留在台北發展，但對北漂工作的社會新鮮人來說，以每月房租一萬元計算，再扣除水電支出和其他必要的生活開銷，加上偶爾假日與朋友聚會，應該要有多少薪水收入，才能有勇氣在台北生活。

文章一出，網友紛紛表示「真心建議薪水至少要四萬，但很難存錢」、「最少 40k吧，再低真的不行」、「40k以上，因為扣完稅剩38k~39k」，但也有人認為每個人對生活的要求不一樣，「這真的很難評估，有些人還要給孝親費，有些人住新北可能房租5000他住的下去，有的可能要住到10000才會覺得舒服」。

另外有網友則分享自己畢業時領35k，扣除食衣住行等生活開銷，在不給孝親費及不買任何東西的情況下，一個月大約剩下11k，一年大約可以存下10萬元，這名網友坦言「在這裡大多數年輕人哪有什麼存款」，而他也建議要是做了超過三年薪水還低於這個級距，就別撐了。