台灣已逾50天無本土病例，正式步入後疫情時代，但隨之而來的防疫「新常態」卻已改變了我們的日常生活：

大賣場結帳時保持1.5公尺社交距離、餐廳內隔板用餐、戲院內的梅花座，捷運、高鐵更要求乘客配戴口罩，再加上逐漸炎熱的氣溫，讓許多人忍不住叫苦：「好想脫掉！」

雖然有些縣市已有限度解禁，如新北市、雲林縣、澎湖縣自6月1日起部分解禁，嘉義縣更成為全台第一個縣府與學校單位不硬性規定戴口罩的地區。而疫情指揮中心也公布，若6月7日後仍維持本土個案零確診，生活防疫措施將可鬆綁，不過指揮官陳時中還是建議「口罩盡量戴起來」。

但是，戴口罩雖能有效防止疫情擴散，卻也並非毫無風險。日本、中國政府都相繼針對激烈運動、預防中暑等情境提出警示，提醒民眾在適當時機拿下口罩，以免在健康或人身安危上產生其他問題。

跑著跑著就倒下⋯⋯竟戴著N95

戴口罩雖是保護自己、保護他人，但在某些情況下配戴口罩仍有風險存在。

據多國研究機構警告，今年有機會是人類有氣象記錄以來最熱的一年。1月以來，從南極到格陵蘭島的高溫記錄都被打破，東歐和亞洲也比往年高出攝氏3度。

如此高溫將在夏天帶來致命性的危機，尤其戴著使悶熱的口罩時，中暑風險更是令人擔憂。

據英國《金融時報》報導，日本每年夏天約有1,000人死於中暑。今年，由於人們普遍佩戴口罩防疫，醫生們擔心會有更多人因中暑而死。

由於口罩內濕度較高，加上「必須在他人面前戴著口罩」的社會壓力，容易使人減少補充水分，在不知不覺中因脫水而引發中暑。

除了高溫中暑的顧慮，在最早爆發疫情的中國，也曾相繼發生學生配戴口罩跑步猝死事件：4月14日到30日之間，浙江溫州、河南鄲城、湖南長沙相繼傳出學生在體育課跑步時暈倒猝死；最後一個案例生前竟是戴著N95口罩跑步。這些死亡案例使中國政府下令解禁體育課的口罩規定，以社交距離取代。

在美國，也有一名駕駛在無酒駕、無吸毒等因素下自撞身亡。警方事後在FB上發文，根據現場狀況推斷，應是駕駛長達數小時配戴N95口罩，因氧氣不足且吸入過多二氧化碳而昏倒，導致憾事。

上述案例，也使許多醫師與專家對佩戴口罩時機及注意事項，提出見解。

提高自我意識，避免戴口罩激烈運動

要避免戴口罩造成的風險，最重要的是提高自我意識。例如，戴著口罩時必須增加補充水分，或在運動前諮詢醫師專業，評估自身狀況是否適合配戴口罩運動；就算要戴，也應避免使用透氣性低的N95口罩。

神經內科醫師高明見就曾投書建議，政府舉辦的登山活動不宜強制民眾全程佩戴口罩，而應鼓勵民眾在保持社交距離的情況下適時摘下口罩，以獲得足夠的血氧量。

否則，在30度以上的夏季時節，戴上口罩運動可能加劇原有呼吸、心血管與腦部等器官的負荷，甚至間接引發昏昏沉沉、注意力不集中等神經症狀；嚴重者更可能直接抑制呼吸中樞，使呼吸減弱、甚至死亡。

亞東醫院心臟內科主治醫師柯欣榮並不希望民眾拒戴口罩，但他認為，「户外運動確實不鼓勵戴口罩，這會造成換氣不順與困難，容易缺氧；對於本來就有心血管疾病患者，可能會增加心血管急症危險。」

對於一般健康的人而言，在正常環境與溫度下佩戴口罩並無特別風險，只要避免長時間在高溫環境下戴著口罩活動，並且適時補充水分即可。若是真的想要在戶外享受運動時光，也可以盡量挑選人潮稀少的地方，以社交距離取代口罩。

口罩販賣機不稀奇，放在冷飲販賣機更消暑！

為了解決口罩在夏天帶來的悶熱困擾，也有企業家開發出解決妙方。根據《中日新聞》報導，日本專門研發合成紡織材料的丸井織物（Marui Orimono）就推出一款「清涼口罩」，不僅觸感舒適，還可清洗及更換內置過濾器。目前已在日本國內熱銷，甚至停止接新訂單。

另外，在日本東北部的山形縣，一間當地紡織企業Knit Waizu突發奇想，將自家生產的口罩放進路邊的飲料販賣機，24小時提供攝氏4度的冰涼口罩。《朝日新聞》報導，每隻口罩售價690日元（約合台幣190元），還有可替換式濾網，平均每天能售出約500個，反應相當熱烈。

「全文轉載自未來城市(今夏高溫恐破紀錄 戴口罩運動猝死頻傳 醫師：夏天戴口罩要注意兩件事)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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