大林慈濟證實大腸鏡7成以上免麻醉 研究結果上國際期刊

嘉義縣大林慈濟醫院腸胃內科醫師謝毓錫日前針對150名大腸鏡檢查的患者進行「必要時麻醉」研究，證實進行換水大腸鏡檢查的患者有93%可不用麻醉、傳統充氣法大腸鏡也達76%，研究結果已刊登於國際知名的「胃腸病學與肝病學期刊」（Journal of Gastroenterology and Hepatology）。

研究結果發現，患者隨機分配接受充氣法或換水法大腸鏡，採用充氣法的患者有76%不須用麻醉，採用換水法的患者則有93.3%即可完成檢查，其中74%患者接受「必要時再麻醉」的檢查方式，研究結果顯示必要時麻醉法較常規麻醉減少醫療費用、併發症、恢復時間及人力需求。

謝毓錫說，西方國家「必要時再麻醉」的檢查方式，多由醫師決定是否麻醉，較不客觀，此次他的研究由病人決定是否麻醉，醫療團隊在檢查過程中，每隔2至3分鐘會詢問病人是否不舒服，若在疼痛指數從0分至10分（最痛）中超過2分，就會詢問病人是否需要麻醉，病人同意即由麻醉醫師施予麻醉。

謝毓錫表示，其實在有經驗的醫師手中，大部分患者做大腸鏡時不需要麻醉即可完成，但有些患者單純因為害怕做檢查，即使檢查方式不會疼痛，也希望自付內視鏡麻醉費用接受麻醉，還有些患者因不曾做過大腸鏡，不清楚自己該不該接受麻醉，醫師也無法預知病人會不會不舒服。