電動自行車死傷事故飆升2.69倍 藍委籲修法限齡、納保

國民黨立委蔣萬安今與靖娟兒童安全文教基金會在立法院舉辦記者會指出，國內逾49萬輛電動自行車，死傷事故逐年攀升，且多數集中在高中學生，相關法制配套必須加強，包括騎乘年齡限制、交通安全教育、強制投保及掛牌上路。

蔣萬安指出，根據交通部統計，去年就發生3095起電動自行車事故，造成2679人死傷；其中有420人為15至17歲的青少年，佔所有年齡層的大宗，而15至17歲青少年死傷人數，近五年更飆升2.69倍。

他認為，現行針對電動自行車規範不夠明確，年輕學子在交通安全稍有不慎，極容易發生事故。

靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴表示，基金會今年4至5月針對國高中生及國小家長進行「兒童電動自行車使用狀況調查」，有25.7%的國中生表示自行騎過電動自行車，其中有11.2%在騎乘電動自行車時發生過交通事故。

林月琴說，調查發現，79.1％國小家長及55.3%高中生認為電動自行車應掛牌，81.5%的國小家長與62%的高中生認為應投保強制險，認同者在比例上皆超過五成，顯示出在掛牌及強制險的規定上，有一致共識認為應予規範。

交通部路政司專委李昭賢回應，隨著電動自行車使用量攀升，安全議題應更重視。立法院去年已啟動一波修法，針對電動自行車改裝、超速、未戴安全帽規範。確實仍有許多安全方面需要補足，包括限齡、掛牌、保險，交通部陸續啟動多次會議溝通有些共識，後續修法大家再一起努力。

李昭賢也說，改善交通安全教育絕對是不二法，對於使用租賃車輛、共享熱潮，如何教導消費者正確使用電動自行車及注重交通安全，交通部會強化安全教育宣導。

國民黨立委陳雪生日前已提出修法版本，明訂最低騎乘年齡、加保汽車強制險、掛牌方可上路，草案日前已完成一讀，蔣萬安與靖娟基金會呼籲盡快完成三讀程序。