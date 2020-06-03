北市領藥得來速 萬芳醫院今天取消、聯醫15日取消

因應新冠肺炎，北市萬芳醫院、聯合醫院先前陸續推出慢性病連續處方箋，可免進入醫院，直接在院外窗口刷卡領藥的「領藥得來速」服務，來降低感染風險；如今疫情趨緩，兩醫院也宣布停止服務，萬芳醫院從今天起，而聯合醫院則預計15日起回歸到院內領藥。

萬芳醫院「領藥得來速」原為每周一到周五早上9點到中午12點服務，可在醫院大門口慢箋領藥窗口領藥，考量疫情趨緩，萬芳醫院昨宣布，防疫期間大門慢箋領藥作業，今天起回歸院內門診藥局。

北市聯醫的領藥得來速現為每周一到周五早上8點到下午4點半、每周六早上8點到中午12點提供服務，方便慢性病患直接刷卡領藥，不過也預計15日起取消，將所有領藥服務回歸到院內藥劑科。

針對領藥得來速取消，台北市藥師公會監事會召集人黃彥儒表示，公會樂見服務停止，有利於推動家庭藥師計畫，推廣讓民眾就近在社區特約藥局領藥，節省民眾時間也方便安全，藥師與患者也有熟悉度，藥師較能掌握患者疾病與用藥歷程，並提供用藥建議與諮詢服務。