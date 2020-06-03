工研院開發正壓式檢疫亭 醫護人員採檢不必全副武裝

國內新冠肺炎疫情趨緩，但仍有採檢需求，為提高醫護人員採檢的安全性與便利性，工研院與臺大醫院新竹生醫園區分院、新竹馬偕醫院合作，找出現行採檢的缺點，開發具有安全設計、採檢量高、節能舒適、獨立潔淨、組裝迅速五大特色的「正壓式檢疫亭」，盼協助國內外醫護防堵疫情。

工研院副院長彭裕民指出，檢疫亭運用專利正壓設計，空氣只能由內往外送，受污染空氣進不去檢疫亭，醫護採檢零風險，只需戴口罩，無須全副武裝；且檢疫亭雙面設計，一小時至少可採12名，一天最多採檢數可達240名，效率高過韓國平均70人次。

檢疫亭內還裝設冷暖氣機，24小時恆溫恆濕維持亭內舒適溫濕度，運用智慧節能科技，1天電費不超過60元；檢疫亭潔淨度也優於醫院外科手術室，類似電話亭獨立設計可減少相互感染疑慮；且檢疫亭組裝僅需兩天，利於快速佈建。檢疫亭目前已進駐臺大新竹生醫分院、新竹馬偕醫院，可替代原來的臨時檢疫所。

臺大新竹生醫園區分院院長余忠仁說，正壓式檢疫亭能夠有效杜絕醫護人員與病患交叉感染風險，而且也不需再穿著全套式防護衣，省下耗時耗力的穿脫時間，讓醫護人員可以放心將手伸進病人口中取得咽喉檢體，甚至可近距離與患者進行問診等動作，大大提高醫療院所的篩檢能量。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬表示，依現行邊境入境篩檢流程，未來搭配工研院的疫開罐達成採檢及檢測一條龍的模式，全程僅需1小時10分鐘，減少受測者等待與檢測時間，也讓醫療人員採檢更安全。