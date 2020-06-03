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口罩銷售解禁 北市藥局實名制賣量減、有的不賣了

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
國內口罩本月起自由買賣解禁，超商、藥妝、量販業者都能賣，連電商通路也有，北市藥局原本賣光光的實名制口罩，6月1日起又出現賣量下滑的情況，還有藥局選擇退出實名制口罩服務。記者翁浩然／攝影
國內口罩本月起自由買賣解禁，超商、藥妝、量販業者都能賣，連電商通路也有，北市藥局原本賣光光的實名制口罩，6月1日起又出現賣量下滑的情況，還有藥局選擇退出實名制口罩服務。記者翁浩然／攝影

國內口罩本月起自由買賣解禁，超商、藥妝、量販業者都能賣，連電商通路也有，北市藥局原本賣光光的實名制口罩，6月1日起又出現賣量下滑的情況，有藥局實名制口罩每天只售出6成左右，也因口罩取得變容易，還有原本人力不足的藥局退出實名制口罩服務，不再販售防疫口罩。

北市藥師公會常務理事黃彥儒表示，實名制口罩周一起又從人人搶買變成隨時都能來買的情況，每天成人口罩200分的配額，販售量約掉到剩下6成，有的則考量人力本就有限、口罩銷售解禁，決定退出實名制服務，但有提供實名制口罩服務的藥局，公會仍要求會員要明確訂出每天至少2小時販售時段。

黃彥儒表示，現在要排隊的反而是自由購的盒裝口罩，盒裝口罩每天有百餘人預定，他是6月1日等廠商生產完有貨後，不等物流直接開車到南部取貨，否則還要等2、3天，但也只拿到160盒左右，實際貨量根本不夠應付訂購熱潮，他為了公平起見，先分配給最先預定的民眾每人一盒。

除了口罩，最近連護目鏡、防護衣詢問度也增加。黃彥儒表示，他的藥局一天至少10人來詢問，有的是為了預防萬一，有的則是想同口罩一起寄給國外親屬；他認為口罩未來將越來越容易買到，但短期內大家都有未雨綢繆與往外寄送等需求，因此需要民眾稍微體諒一下。

北市開業藥師、公會社區藥局主委王明媛則說，可能與自由購口罩售價接近實名制口罩價格有關，加上現在連超商、藥妝店都能買到，導致實名制口罩賣量從原本賣光又變成每天有剩的情況，但她的盒裝口罩貨至今還沒到，仍要等候。

開業林姓藥師表示，因為口罩已解禁，到處都能預購、購買，因此考量人力有限已服務多個月，想休息一下，才決定不再販售防疫口罩，短期內也不打算跟廠商進盒裝口罩，因為現階段訂購處理也不易，過於繁忙容易影響到平日處方籤等服務。

口罩 北市 超商

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