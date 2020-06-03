增開罷韓專車？ 高鐵周末加開12班 8日起再增7班

增開罷韓專車？6日周六就是罷韓投票日，經檢視高鐵訂位系統本周五下午4時過後，台北到左營座位已無可購買車次，6月6日周六當天，僅剩中午過後車次可買到北高車票。高鐵稍早宣布再開12班，時間點敏感引發討論。高鐵對此否認與罷韓相關，是經檢視運量決定加班。

根據高鐵規劃，5日跟6日南下列車增開八班，7日北上列車增開四班。

因應疫情趨緩後日漸增加旅客需求，高鐵今天宣布，考量6月5日至6月7日部分時段車次熱銷，甚至部分區間已無可售座位，規畫增開12班次列；並自6月8日（一）起，增開周一至周五下午通勤時段七班次北上列車。

高鐵說，上述增開車次自6月4日（四）凌晨零時起同步開放預購，旅客可透過24小時服務的高鐵合作便利商店、網路訂票、「T Express」行動購票App及語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機購票，各車次並配置3到5節自由座車廂，以方便旅客彈性規劃行程。

高鐵說，觀察近期旅運狀況，發現自5月下旬以來，旅客日漸增加。故依旅客需求啟動增班計畫，首先自5月25日起於週一至週四通勤時段增開四班次列車，並自6月1日起再增開六班次列車，而周五至周日部分則自6月12日起增開33班；另自端午疏運後之6月30日起，大幅增班至每周949班次列車。

高鐵說，依照近日觀察旅運需求持續增加情形，決定啟動本次增班計畫。後續將持續觀察旅客需求及評估運能調度情形，並配合政府政策及各項防疫指引，整體評估班次調整後，再適時對外公佈。

高鐵說，6月1日起搭乘高鐵在保持社交距離前提下，可於列車上飲食，非飲食期間仍應全程配戴口罩，以維護自身及其他旅客的健康；高鐵列車及車站也持續定期清潔消毒。