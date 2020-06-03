搶客促銷戰！ 雄獅推訂房優惠券 讓三倍券變「六倍」

為提振受新冠肺炎疫情衝擊的經濟，行政院昨宣布「振興三倍券」方案，強調1000可換購3000元，7月15日正式上路。雄獅旅遊今則是宣告加碼，推出「加碼券3000」，只要透過雄獅旅遊網訂房就可以使用。換句話說，政院的3000元，再加上雄獅推的訂房加碼優惠券3000元，民眾等同於享有6000元優惠，等於是「六倍券」。

雄獅表示，這次推出的訂房加碼優惠券最高3000元，單筆訂單滿2000以上，折200元，滿3000元以上折300，滿5000以上折抵500元，每筆訂單滿額可折抵一次，優惠序號須於今年底前，訂購雄獅24hr入住方案，就可以使用加碼優惠方案，不得要求折換現金。

雄獅表示，雄獅旅遊台灣訂房網站的飯店、旅館大多都已有打折，以鹿港永樂酒店的十宜客房為例，原價9140元，訂房網站優惠3980元，如果使用優惠券，還可再折300元，等於是原本的房價打4折。

寶獅旅行社產品部副理王ㄧ登表示，政府推出三倍振興券，就是再加碼，從3000變6000。民眾只要下單就可以馬上取得3000元的優惠方案，可以用現金，也可以用振興券購買。

王一登表示，目前疫情趨緩，光是團體、自由行就成長了六倍左右，訂房部分，以花蓮、台東、屏東最多，從疫情最低點來比，成長大概差異到十倍左右，端午連假、暑假已經一房難求，請大家趕快把握。