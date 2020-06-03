群眾募資糾紛多 延遲交貨可求償 消基會籲制定型化契約

群眾募資平台提供各種新奇有趣的產品，以看似優惠的價格即能成為首批擁有者，成為許多消費者購買商品的平台，卻也引發不少糾紛。

消基會今指出，贊助群募專案和購買商品的行為無異，不論其退換貨、品質均應受消保法保障。而隨著群眾募資的購物模式越來越普遍，消基會呼籲主管機關須儘速制定群眾募資「定型化契約與應記載及不得記載事項」，以公權力保障消費者權益。

「雲米洗脫烘智慧滾筒洗衣機」於1月6日開始於嘖嘖上集資，短短一個多月，共有5346人贊助，募集金額高4887萬2165元，然而卻因為出貨時間不斷後延，引發消費者不滿的情緒逐漸高漲。

消基會於5月13日接受140位消費者申訴，儘管雲米有提供不願等待的消費者退貨服務，然而因不斷延期而產生的成本卻未有對應的補償措施。

雲米洗衣機為小米生態圈旗下的洗衣機，台灣由可承國際股份有限公司代理。消基會呼籲業者，應儘速以誠實且負責的態度面對消費者，並給予等待的贊助者應有的補償措施。

近年來越來越多已成熟的廠商或產品，在群眾募資平台上開放「預購」新的產品。消基會指出，雲米洗衣機在嘖嘖上募資，其分類便是「預購式專案」，並非傳統群眾募資，既為預購，應與一般買賣行為無異。

若是預購卻延遲出貨，依民法第229條、第231條：「給付有確定期限者，債務人自期限屆滿時起，負遲延責任。」、「債務人遲延者，債權人得請求其賠償因遲延而生的損害。前項債務人，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但債務人證明縱不遲延給付，而仍不免發生損害者，不在此限。」，消費者除要求退費之外，如因延遲交付而產生損失，也可向業者求償。

以雲米洗衣機案例為例，消費者因其延遲出貨，導致增加自助洗衣等開支，可向提案廠商可承國際股份有限公司求償，如有困難亦可向消基會尋求協助。

消基會提醒有意贊助群募的消費者，必須多留意鑑賞期與保固政策，才能避免踩雷之後找不到人、退不了的窘境。此外，群募平台雖未直接對消費者提出服務，然而若因提供提案人平台造成消費者權益損失，應負連帶賠償責任，不應以條款規避。