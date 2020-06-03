參山防疫旅行有私房景點 染織、做麵包體驗高CP值

「防疫旅行」近日啟動，為避免群聚、或處於室內，「森呼吸」遊程較受歡迎，參山國家風景區管理處結合原民部落，規畫出不少高CP值的套裝行程，兼顧爬山健身，又能玩染布、編織、做麵包，甚至深入茶園品茗。

參山國家風景區管理處轄下有台中的谷關風景區、彰化八卦山風景區與新竹、苗栗交界的獅頭山風景區等，以山林為主，正好配合防疫旅行的戶外遊程，更可親近大自然。

交通部觀光局推動防疫旅行，參山國家風景區管理處也啟動6批旅行社的踩線團，安排遊程希望旅行社納入規畫，提供民眾參加，不少是「私房」景點，可讓已玩遍台灣的遊客有不同驚喜。

6種深度旅遊結合在地文化、產業，加入以前少有團體探訪的原民部落、森林步道等。

參山國家風景區管理處指出，比如以往到和平區谷關多只是泡湯，此次加入松鶴部落農食，還帶遊客到八仙山觀星與夜行動物；梨山部分深入新佳陽的泰雅廣場，並了解知名梨山茶，攀爬高深莫測的黑森林。

彰化除了八卦山大佛，依農牧大縣特色安排牧場導覽餵牛，及一線天步道探祕境；獅頭山部分也與原民文化結合，探訪部落織染藝術，了解賽夏族文物館，還可品嚐在地的東方美人茶。