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為恭醫院雁行團隊居家醫療 老人家照護更周到

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市為恭雁行居家醫療團隊居家護理師饒芸僑（左）向醫師黃正昇回報，掌握病人狀況。圖／為恭醫院提供
苗栗縣頭份市為恭雁行居家醫療團隊居家護理師饒芸僑（左）向醫師黃正昇回報，掌握病人狀況。圖／為恭醫院提供

「黃醫師，可以麻煩去看我公公嗎?」財伯的媳婦向苗栗縣頭份市為恭醫院雁行居家醫療團隊黃正昇診所求助，醫師黃正昇隨著財伯的病情發展，逐步提升照護層面，從醫師出診到目前重度居家醫療照護，最近財伯因腸阻塞問題到為恭住院，黃正昇還能透過為恭轉診APP掌握病況，雁行提供更周到照護。

財伯是黃正昇診所的病人，每月固定回診控制高血壓，後來因為中風行動不便，無法回診，黃正昇正納悶，家屬到診所尋求協助，黃正昇因此每個月出診看財伯，但隨著財伯病情進展，財伯需仰賴鼻胃管進食、氣切管呼吸，黃正昇將財伯轉換為重度居家醫療照護階段。

黃正昇、雁行合作團隊為恭居家護理所居家護理師饒芸僑，提供居家醫療及護理的雙重照護，財伯近日因腸阻塞問題到為恭治療，居家護理師及轉診人員持續關心，並即時回報黃正昇，黃正昇也能透過為恭轉診APP，掌握財伯的動態。

為恭院長陳振文表示，居家醫療整合照護提供居家醫療、重度居家醫療，及安寧療護3階段居家照護服務，由基層醫療院所提供醫療服務，雁行合作團隊輔以居家管路護理服務，依各職類醫事人員專長，及病人病況提供各階段服務項目，醫療配合護理，逐步提升照護層面，讓雁行團隊服務更為周到。

他指出，台灣人口老化，失能及多重疾病的健康照護越來越重要，雖醫療院所林立，但並非每個人都能到院所就醫，以病人為中心的跨領域居家醫療整合照護是潮流，為恭聯盟基層醫療院所及居家護理所，組成為恭雁行居家醫療團隊，醫師出診提供到府醫療服務，並落實分級醫療，為病人帶來更全面的居家醫療服務。

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