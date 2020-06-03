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森林生態系服務重要度調查 水土保持功能占第一名

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
森林具有多種生態系服務功能。圖／農委會林業試驗所提供
森林具有多種生態系服務功能。圖／農委會林業試驗所提供

農委會林業試驗所接受林務局委託，調查國人對12種生態系服務的重要性認知，結果顯示，森林穩定土壤、預防土石流的水土保持功能，是國人認為最重要的第一名；其次為調節微氣候，第三名為吸存二氧化碳，減緩溫室氣體排放的碳吸存功能。

林試所推測，水土保持及氣候變遷，與民眾的生活密切相關，因此成為國人覺得最重要的議題。從森林生態系服務重要性排行榜，可以看出森林的調節功能最受國人的關注。

生態系服務最常被分類為支持服務、供給、調節、文化等四大類別。支持服務是生產其它生態系服務的基礎，並不直接對人類產生影響。供給服務是指從生態系統獲得的各種產品，如草藥、菇類、果實、木材等；調節服務是指從生態系統過程的調節作用獲得的效益，如淨化空氣品質、調節氣候、避免土石流等；文化服務是指通過精神滿足、體驗、消遣、發展認知、思考等從生態系統獲得的非物質效益，如遊樂、學習、文化等。

林試所組長陳燕章組長說，國人認知的森林生態系服務重要性排行榜，調節服務為優先，其次為文化服務，供給服務類別則敬陪末座。12種生態系服務重要性排名依序為水土保持、調節氣候、碳吸存、淨化空氣、水資源涵養、生物多樣性、療育、學習、遊樂、文化、非林木產品、木材。由排行名次可知，森林的調節維生價值，超越森林的經濟功能，日趨重要。

林試所長張彬表示，2005年千禧年生態系統評估報告發現，在過去50年中，人類對生態系統改變的規模與速度皆超過歷史上的任何時期，要如何滿足日趨增加的生態系服務需求，同時減緩生態系退化的情況，是未來的挑戰。

土石流 氣候變遷 農委會

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