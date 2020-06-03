台電南投區抓偷電賊 5月追償430萬元創3年新高

夏月電價6月上路，台電南投區營業處公布今年夏月前用電統計，發現違規用電較去年同期成長近3成，逾半屬惡性違規，5月追償金則高達430萬元，創下近3年單月最高紀錄；台電為此呼籲，勿心存僥倖竊電，查獲除追償，也恐有刑責。

台電南投區營業處統計，今年1至5月追償電費累計933萬487元，比去年同期成長2成9，等於損失2327萬度電，其中有5成8是刻意「偷電」的惡性違規；單月數據上，5月份追償金額高達430萬7110元，更創下近3年單月最高紀錄。

台電也說明，今年5月查獲1家工廠惡意竊電，因此追償開罰272萬元，追償金額因此創新高，而近5個月追償總金額已逾900萬元，不僅超過去年全年度的800多萬元，也可能超越前年的1297萬元，再刷新近3年的最高追償總額紀錄。

台電南投區營業處長李宣昌表示，從統計數字上來看，不少民眾心存僥倖，意圖透過違規用電行為，減少電費支出獲取不正當利益，而今年查獲違規用電手法以私接線路、破壞電表結構和製造比流器短路等居多，隨夏月電價啟動將加強查緝。

台電南投區營業處表示，凡接獲民眾檢舉或發現用電有異就派員查緝，一旦查獲有違規用電行為，不僅要賠償台電損失，還可能會吃上官司，得不償失，因此呼籲民眾勿當「偷電賊」，也要小心不肖業者藉安裝省電器之名，行「偷電」之實。