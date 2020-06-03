隱翅蟲出沒！千萬別用手拍打小心噴毒液
夏季為隱翅蟲出沒的季節，隱翅蟲喜好棲息於濕地、水溝、雜草叢、水田與樹林等陰暗潮濕的地方，具有趨光性，夜晚時會出現於住家附近，由於其體液會造成皮膚發炎，台中市農業局提醒，若在居家或社區環境發現隱翅蟲，請勿用手拍打或捕捉，可用紙或扇子將它驅趕，若不幸被隱翅蟲體液灼傷，應立即以大量清水沖洗及冰敷，並就醫治療。
農業局指出，國內有多篇報告指出隱翅蟲用於防治害蟲的案例，其中「黃角小黑隱翅蟲」之成蟲及幼蟲皆可捕食農業害蟲「神澤氏葉蟎」，且捕食效率佳；另「紅胸隱翅蟲」會捕食鱗翅目幼蟲、蚜蟲、葉蟬、飛蝨、薊馬、捲葉蟲和螟蛾及雙翅類等20多種作物害蟲，可抑制農業害蟲的族群數量，為有益昆蟲。
隱翅蟲具有趨光性，受驚擾及夜晚時會出現於住家附近，民眾平時應做好防避措施，關好紗門紗窗，防止成蟲飛入室內，就寢前仔細檢查床鋪上是否有隱翅蟲，就寢時關閉燈火，以免誘蟲入侵；清除居家附近雜草，以減少孳生地，並於隱翅蟲活動高峰期使用捕蚊燈，加以誘捕並撲滅。
農業局表示，雖然隱翅蟲毒液會引發皮膚炎，但它不會主動叮螫人類，只要將它驅離，做好預防措施，不僅不會造成危害，更可成為生物防治益蟲，對農作物生產有益。
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