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錄音檔證實「中國延遲公布病毒資訊」 美媒揭世衛也備感挫折

今高溫上看36度以上 吳德榮：未來三天將炎熱如夏

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
中央氣象局表示，今、明（３日、４日）兩天台灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，高溫炎熱，馬祖有局部短暫陣雨，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。圖／中央氣象局提供
中央氣象局表示，今、明（３日、４日）兩天台灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，高溫炎熱，馬祖有局部短暫陣雨，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。圖／中央氣象局提供

中央氣象局表示，今、明（３日、４日）兩天台灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，高溫炎熱，馬祖有局部短暫陣雨，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；東南部局部地區有焚風發生的機率；今日金門、馬祖及明日金門易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(3日)晨各地晴朗無雲、亦無降水回波；過去兩天皆在凌晨發展對流降雨的「罕見」現象，因環境改變已不復見。

吳德榮表示，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，未來三天 (3至5日)「滯留鋒」在東海至台灣北部海面一帶南北徘徊，台灣都在暖氣團內，天氣晴朗，「炎熱如夏」的天氣。

吳德榮說，最新各國模式模擬皆顯示，下波鋒面是移動性的，且因南方氣團的強度調整得比原模擬強，鋒面約在下周日、一(7、8日)掠過北部海面，直接影響的機率已大幅降低；不過，各國模式模擬皆持續調整中，其影響程度應繼續觀察。

吳德榮表示，今天至周五(3至5日)低層水氣少、大氣穩定，各地晴朗炎熱；最高溫將升至36度以上、紫外線強，要注意防曬、防中暑；部分山區午後有零星短暫陣雨的機率。

氣溫部分，北部23至36度、中部23至36、南部23至37度、東部23至37度。周六(6日)各地多雲時晴、持續偏熱；西南風帶進的水氣漸增，午後對流在山區發展，部分平地有受到影響的機率；西南部清晨亦有局部短暫降雨的機率。

 

吳德榮 金門 高溫

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