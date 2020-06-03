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癌症時鐘快轉16秒 大腸癌連12年居首

聯合報 / 記者陳婕翎簡浩正／台北報導
國健署昨公布最新癌症登記報告，二○一七年新增十一萬一六八四名癌友。示意圖，非新聞當事人。記者潘俊宏／攝影
國健署昨公布最新癌症登記報告，二○一七年新增十一萬一六八四名癌友。示意圖，非新聞當事人。記者潘俊宏／攝影

癌症嚴重威脅國人健康，衛福部國健署昨公布最新癌症登記報告，與前一年相較，二○一七年癌症時鐘快轉十六秒，每四分四十二秒就有一人罹癌，且新發癌症人數達十一萬一千六百多人，較二○一六年增加近六千人，雙雙創下紀錄。專家預估，在人口老化、不健康生活型態影響下，我國新增罹癌人數將持續上升。

癌症登記報告顯示，大腸癌連續十二年位居國人十大癌症排行榜之首，二○一七年新增一萬六千四百零八名大腸癌患者，其次為肺癌（一萬四千二百八十二人）、乳癌（一萬三千九百六十五人）、肝癌（一萬一千二百二十五人），這四種癌症年增患者均超過萬人。

二○一七年國人十大癌症排名為大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、食道癌，順位大致與二○一六年排名相同，唯一差別是皮膚癌和胃癌順序互換。

令人擔憂的是，我國癌症時鐘愈走愈快，二○一四年每五分六秒新增一人罹癌。

二○一五年快了六秒，為每五分鐘一人罹癌，二○一六年僅快了兩秒，癌症時鐘來到四分五十八秒，到了二○一七年，竟快轉十六秒，與前一年相較，新增確診人數達五八五二人，為前一年的八倍，女性乳癌、大腸癌是發生人數及發生率增加最多的二種癌症。

以年齡標準化發生率來看，二○一七年每十萬人中，三○五．四人罹癌，較二○一六年增加八．七人，大腸癌、肺癌、女性乳癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌及食道癌發生率呈增加趨勢。

二○一七年確診罹癌者比前一年增加近六千人，馬偕醫院癌症中心主任張義芳說，「確實增加比較多」，不過，發生人數變多，不一定是壞事，進一步分析確診者期別，早期確診比率上升，原因為成人四癌篩檢數提升；因能早期發現，及時治療，因此，發生率增加，但癌症死亡率卻連七年下降。

二○一七年癌症發生年齡中位數與二○一六年同為六十三歲，部分癌別發生年齡中位數較早，其中以甲狀腺癌患者平均年齡最低，中位數為五十歲，其次為乳癌五十五歲、口腔癌五十七歲、食道癌五十八歲。

此外，在罹癌類別上，男女有別，其中以食道癌比率最為懸殊，男性為女性的十四點二倍半，其次為口腔癌，男性標準化發生率為女性的十點零七倍，原因在於男性抽菸、喝酒、吃檳榔的比率遠高於女性。

國健署癌症防治組組長林莉茹說，「癌症發生人數持續上升，這在預料之中」，因為人口老化快速及不健康生活型態，抽菸、熬夜、肥胖、缺乏運動等不良生活習慣，長期下來，勢必增加罹癌風險。

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