中正大學開發即時情緒辨識系統 輔助了解心律

嘉義縣中正大學電機工程系教授余松年團隊日前開發一款「即時情緒辨識系統」，可輔助醫師透過手機App觀察心律和情緒狀態，了解心血管疾病患者情緒的正、負向狀況，還可引導病人依指示做呼吸、放鬆的訓練，準確率超過8成，目前已與高雄醫學大學合作。

余松年表示，國外研究發現，近9成心肌梗塞病人在發病前都曾經歷生氣的情緒，但發生負面情緒當下，容易因沒有自我察覺正在煩躁、生氣或生悶氣，讓血壓不斷攀升，甚至因此猝發心血管疾病而有生命危險。

「即時情緒辨識系統」的使用方式，須以手指穿戴心率感測器，當感測器的光線從指腹進入，偵測每次心臟收縮的血量變化，並將相關資訊以藍芽傳給手機App上的系統，系統再以人工智慧演算法，分析病人的脈搏波形及心跳節律變化，判斷正、負向情緒，檢測過程只須30秒，準確度超過8成。

余松年指出，該系統也會隨穿戴時間同步更新當下的心率和情緒，當情緒緊張讓心跳變快，App上顯示心率訊號產生的波形會變得較窄，心情放鬆則呈現較寬的波形，代表血管放鬆，當系統察覺病人的負面情緒，患者可根據系統的呼吸引導依指示深呼吸、放鬆。

中正大學表示，余松年的團隊4年前開始著手開發即時情緒辨識系統，去年與高醫大、交大合作，針對心血管疾病患進行科技部研究計畫，透過高醫大提供病人生理訊號和情緒、臨床經驗等，讓這套系統判別情緒更具可信度，去年在科技部「未來科技展」展出頗受好評，也拿下未來科技突破獎、最佳人氣技術獎，還有廠商洽談合作意願。