快訊

移工成新一波群聚感染？馬國「防疫不平等」下的大逮捕

轎車闖竹南香山間平交道遭撞 西線持續封鎖中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國家漫畫博物館文化部另覓場址 李永得：優先選台中

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
台中市長盧秀燕今與文化部長李永得會面討論國家漫畫博物館選址問題，李永得會後表示已達成共識，由台中市府1個月提出合適地點，文化部將優先考慮留在台中。記者曾原信/攝影
台中市長盧秀燕今與文化部長李永得會面討論國家漫畫博物館選址問題，李永得會後表示已達成共識，由台中市府1個月提出合適地點，文化部將優先考慮留在台中。記者曾原信/攝影

文化部台中市政府原計畫共構中台灣電影中心與國家漫畫博物館，但因雙方對空間規畫認知喬不攏，文化部在前部長鄭麗君卸任前宣布合作破局，將另覓場址。台中市長盧秀燕今赴文化部協調，文化部長李永得在會後表示，已與市府達成共識，由市府在1個月提出合適地點，文化部將優先考慮在台中選定新址。

文化部在上月13日正式函知與台中市府中指國家漫畫博物館合作意向書，事後台中市府積極留館、留錢，民進黨籍立法院副院長蔡其昌前天也率立委「出手」力爭，文化部則承諾原經費4.45億元保留。

李永得表示，盧秀燕今下午帶領市府團隊到文化部， 就國家漫畫博物館、電影中心場址議題進行溝通討論，雙方談了1個多小時 ，達成兩點共識，一個是讓中台灣電影中心回歸本質，作為電影中心用途，請中市政評估主體全部空間、周邊環境及未來產業發展，依「文化部推動藝文專業場館升級計畫補助作業要點」，向文化部提出完整可行的興建計畫，文化部審查後，會在合建經費規模內給予補助。

對於另覓地點，李永得說，原則上，文化部同意將博物館優先考慮留在台中市，並請台中市政府在1個月內提供適合地點，文化部會再邀請專家共同評估，

文化部強調，建置國家漫畫博物館的相關工作將持續進行，選址優先設立於台中的原則也未改變，請中市府考量交通便利、漫迷容易觸及且可整合帶動周邊文化設施、觀光資源整體發展，並能完整獨立管理營運等條件，儘速盤點適合建置國家漫畫博物館可行地點。

李永得說，今天的會談氣氛滿好，不再追究過去誰對、誰錯，而是著重解決後續問題，國漫館現在不再與電影中心共構，「基本上，大家都還可以接受。」

文化部 台中市 博物館

延伸閱讀

影／剛說「綠到底」卻重啟中火機組 盧秀燕：饒過中部人

李永得低調現身 告別誠品敦南最後一夜

誠品敦南今夜熄燈　文化部長李永得造訪聽歌送別

三金影帝吳朋奉辭世 文化部長李永得表達遺憾與不捨

相關新聞

國家漫畫博物館文化部另覓場址 李永得：優先選台中

文化部與台中市政府原計畫共構中台灣電影中心與國家漫畫博物館，但因雙方對空間規畫認知喬不攏，文化部在前部長鄭麗君卸任前宣布...

統一發票開出11張千萬大獎 買15元茶飲成千萬富翁

財政部今天公布今年3、4月統一發票中獎清冊，本期共開出11個千萬元特別獎及16個200萬元特獎。其中一位新北市泰山區民眾...

網購別忘拿發票！ 史上首張直播主發票中200萬大獎

財政部今天公布今年3、4月統一發票中獎清冊，本期共開出11個千萬元特別獎及16個200萬元特獎。其中，民眾在「黃政維全球...

陳時中讚小兵立大功 口罩實名制117天 狂買七億片口罩

十四天可以買九片成人口罩的今天，人人都能有足夠的口罩保護自己，人們幾乎忘了今年一月前的台灣，許多人跑遍住家附近的藥妝店和...

嘉義市防疫收穫 腸病毒人數比去年同期少一百多人

疫情逐漸趨緩，許多縣市已陸續解禁防疫管制，但嘉義市府仍未解禁，卻發現防疫嚴密反而讓校園腸病毒案例大幅下降，成為意外收穫，...

幸運兒是你嗎？3-4月期發票有人花15元買飲料中千萬

財政部賦稅署今（2）日下午公布3-4月期統一發票中獎清冊，賦稅署指出，本期共開出11張1,000萬特別獎、16張200萬...

全家、萊爾富限量盒裝口罩開賣 店員：天還沒亮就搶光

6月1日起口罩管制禁令解除，全家便利商店與萊爾富公告6月2日釋出口罩銷售，但今天數量相當少，幾乎在凌晨到貨後立刻秒殺，今...

影／取得共識 國家漫畫博物館仍優先選址台中

針對國家漫畫博物館合作案，於5月13日由文化部終止與台中市政府的合作意向書，文化部部長李永得今天下午會面台中市市長盧秀燕...

癌症人口續增 生活型態與老化所致

癌症人數仍在持續增加中，我國十大癌症發生人數前三依序為大腸癌、肺癌和女性乳癌，其中大腸癌和乳癌也是106年統計以來癌症發生人數增長最多的二種癌症。

揭密「五月天最感動歌曲」排行榜！讓你好想盡情大哭一場

五月最後一天，五月天開啟了「突然好想見到你」線上演唱會，台下沒有觀眾、直播鏡頭前卻有無數的五迷，他們為疫情前線的醫護人員送暖、為等待再相見的歌迷們送愛，短短1個小時的演唱會，少了尖叫聲卻多了許多感動、溫馨和淚水。

腸病毒未呈現往年高峰 醫師仍提醒要勤洗手

嘉義市各公立國中小學及公立幼兒園今年3月至5月罹患腸病毒人數為25人，但去年同期罹患腸病毒人數為146人，衛福部嘉義醫院...

口罩不光是彩色 冰雪奇緣變形金剛都要來了

口罩開放自由買賣，除了基本樣式，業者預計6月底推出彩虹小馬、變形金剛聯名款，也有業者確定和迪士尼合作，預計暑假期間推出冰...

熱門新聞

黑鮪魚吃到飽！饗食天堂、饗饗、旭集大回饋 只有14天

網家PChome 6月3日下午起 限量銷售中衛口罩

櫻桃紅、薰衣草紫口罩都來了！momo購物網、PChome 24h購物6/3陸續開賣中衛醫用50片口罩

中衛口罩來了 博客來明早11點開賣、momo明晚上架

口罩不光是彩色 冰雪奇緣變形金剛都要來了

區間測速解封 照SOP可恢復執法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。