國家漫畫博物館文化部另覓場址 李永得：優先選台中

文化部與台中市政府原計畫共構中台灣電影中心與國家漫畫博物館，但因雙方對空間規畫認知喬不攏，文化部在前部長鄭麗君卸任前宣布合作破局，將另覓場址。台中市長盧秀燕今赴文化部協調，文化部長李永得在會後表示，已與市府達成共識，由市府在1個月提出合適地點，文化部將優先考慮在台中選定新址。

文化部在上月13日正式函知與台中市府中指國家漫畫博物館合作意向書，事後台中市府積極留館、留錢，民進黨籍立法院副院長蔡其昌前天也率立委「出手」力爭，文化部則承諾原經費4.45億元保留。

李永得表示，盧秀燕今下午帶領市府團隊到文化部， 就國家漫畫博物館、電影中心場址議題進行溝通討論，雙方談了1個多小時 ，達成兩點共識，一個是讓中台灣電影中心回歸本質，作為電影中心用途，請中市政評估主體全部空間、周邊環境及未來產業發展，依「文化部推動藝文專業場館升級計畫補助作業要點」，向文化部提出完整可行的興建計畫，文化部審查後，會在合建經費規模內給予補助。

對於另覓地點，李永得說，原則上，文化部同意將博物館優先考慮留在台中市，並請台中市政府在1個月內提供適合地點，文化部會再邀請專家共同評估，

文化部強調，建置國家漫畫博物館的相關工作將持續進行，選址優先設立於台中的原則也未改變，請中市府考量交通便利、漫迷容易觸及且可整合帶動周邊文化設施、觀光資源整體發展，並能完整獨立管理營運等條件，儘速盤點適合建置國家漫畫博物館可行地點。

李永得說，今天的會談氣氛滿好，不再追究過去誰對、誰錯，而是著重解決後續問題，國漫館現在不再與電影中心共構，「基本上，大家都還可以接受。」